Elképesztő, mit tud ez a mobiltelefon – konkrétan számítógépként funkcionál

Minden képzeletet felülmúló mobilt jelentett be az amerikai Nex Computer startup, talán ez a legbizarrabb telefon az elforgatható kijelzős LG Wing óta. A formatervét tekintve semmi érdekes sincs a NexPhone-ban, a csavart a szoftvere jelenti: az alapesetben használt Android mellett Windows 11-et is előtelepítettek rá, plusz Linux indítható a menüjéből.

Szükség esetén teljes értékű Windows 11 indítható el az androidos NexPhone mobilon

Fotó: Nex Computer

Az Androidot használva sima okostelefonként működik a NexPhone, bár monitort rákötve asztali üzemmódban is használható a Google rendszere, megjelenik az egérre és billentyűzetre optimalizált felülete. Ha ez nem lenne elég produktív vagy szórakoztató, akkor pár kattintással elindítható rajta egy teljes értékű Linux.

Ha pedig ez sem lenne elég izgalmas, akkor az indítómenüjében kiválasztható a Windows, mire betöltődik egy teljes értékű Windows 11.

Az ARM processzoros kiadásáról van szó, ám ez emulációval képes a legtöbb alkalmazást futtatni, amelyet AMD vagy Intel processzoros számítógépekre szántak a fejlesztőik.

Windowst futtatva csak irodai feladatokra elégséges

A NexPhone csak androidos módban használható telefonként, Windowsban nem működik a telefonálás vagy az SMS-ezés, szó szerint egy miniatűr PC lesz a mobilból. Juan Bagnell youtuber hozzáférést kapott a NexPhone-hoz és alaposan kipróbálhatta, a Windows használata során nem egy sebességbajnok, de általános böngészésre és irodai feladatok elvégzésére elég gyors.

Hardveresen a NexPhone középkategóriásnak mondható: az eredetileg internet of things eszközökbe szánt Qualcomm Dragonwing QCM6490 rendszerlapka hajtja, amely mellé 12 GB RAM és 256 GB tárhely került, az utóbbi microSD-kártyával bővíthető.

Az IPS kijelzője 6,58”-es és 1080×2403 pixeles, akár 120 Hz frissítési sebességre is képes. Az előlapi kamerája 10 MP-es, míg a hátlapi kamerái 64 MP és 13 MP felbontásúak, ilyen sorrendben széles és ultraszéles látószögűek.

Az 5000 mAh-es akkuval szerelt NexPhone előlapját Gorilla Glass 3 védi, a komplett készülék pedig IP69 minősítésű, így a por mellett még a nagyobb nyomású és magas hőmérsékletű víznek is ellenáll.

A gyártó szerint a telefon készen áll a tömeggyártásra, az előrendelők várhatóan az idei harmadik negyedévben kapják majd meg, az ára pedig a körülményekhez mérten barátságos 549 dollár, nettó 179 ezer forint.

Már csak az a nagy kérdés, hogy ténylegesen ki fogja megvásárolni, a döntő többségnek biztosan nincs szüksége asztali Linuxra vagy Windowsra a mobilján. A NexPhone inkább tűnik a geekek menő játékszerének, mint szélesebb tömegek való életbeli gondjait kezelni hivatott megoldásnak.