Nem lehet kikapcsolni egyes windowsos számítógépeket

Ezúttal sem sikerült tökéletesre a Microsoft hibajavító keddje, a cég januárban ugyan száznál is több sebezhetőséget szüntetett meg a termékeiben, cserébe viszont hallatlan hibát generált egyes Windows 11 rendszerű számítógépeken. A probléma: nem lehet kikapcsolni és hibernálni a számítógépeket, a Start menü megfelelő gombjaira kattintva újraindul a PC.

Leginkább nagyvállalati felhasználókat érint a Windows 11 bizarr hibája

Jó hír a felhasználók oroszlánrésze számára, hogy a hibajelenség kizárólag a 2023 végén kiadott Windows 11 (23H2) változatot érinti, és annak is az csak a nagyvállalati Enterprise és a Windows IoT kiadásait. Ennek megfelelően az otthoni felhasználók és a legtöbb céges ügyfél ezúttal megúszta, hogy egy Parancssorban kiadott utasítással kelljen leállítania a számítógépét.

Pedig a régi motorosok jót nosztalgiáznának, valószínűleg a DOS-os idők óta nem kellett parancsokat gépelniük a számítógépük használatához.

Manuálisan leállítható maradt a Windows

A Microsoft szerint a tönkrement hibernálási funkció egyelőre nem kelthető életre, viszont a számítógépek kikapcsolása megoldható, csak ki kell adni a Parancssorban a „shutdown /s /t 0” utasítást.

A vállalat ígéretet tett a leállítási és hibernálási hiba minél előbbi javítására, de nem tisztázta, hogy mikor futhat be a nevetséges gondra kiadott foltozás.

