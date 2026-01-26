Javítást kapott a Windows 11 a nem induló programok miatt

Nem győzi oltani a januári hibajavító keddjének nyomában kigyúlt tüzeket a Microsoft. A vállalat ugyan rengeteg sebezhetőséget foltozott be többek közt a Windowsokban is, cserébe viszont nagyon kibabrált egyes Windows 11-es számítógépeket használókkal, így most már másodjára kellett soron kívüli javítást kiadnia az operációs rendszerhez.
Az első vészfrissítés pár nappal ezelőtt futott be, és azt az aprócska gondot javította, hogy egyesek nem tudták kikapcsolni a számítógépüket. Szerencsére ez aránylag keveseket érintett jelenség volt, de más szépséghiba is akadt Windows 11 januári összegző frissítésével: a telepítése után egyeseknél nem indultak el vagy elszálltak bizonyos programok, többek közt az Outlook, a OneDrive, továbbá a Dropbox is biztosan érintett volt.
Manuálisan kell telepíteni a Windows 11 javítását
Az utóbbi problémára most elérhetővé vált a javítás, de manuálisan kell telepíteni a Gépház alkalmazás Windows Update részében, a KB5078127 jelű frissítésről van szó.
Akinek a számítógépén minden alkalmazás megfelelően működik, annak nem kötelező telepítenie ezt a mostani frissítést, a februári hibajavító kedden érkező, automatikusan települő összegző frissítésben benne lesz a tartalma.
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!