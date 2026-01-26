Hírlevél
Rendkívüli

Trump miatt tört ki pánik Washingtonban – sorban hívják az amerikai elnököt

Képek

Amerika elesett a pusztító viharban – sok a halott, 800 ezren áram nélkül

Windows 11

Javítást kapott a Windows 11 a nem induló programok miatt

Napokon belül másodjára kellett soron kívüli foltozást kiadni hozzá. Katasztrófát hozott a Windows 11 januári összegző frissítése.
Windows 11OneDriveMicrosoft OutlookMicrosoft

Nem győzi oltani a januári hibajavító keddjének nyomában kigyúlt tüzeket a Microsoft. A vállalat ugyan rengeteg sebezhetőséget foltozott be többek közt a Windowsokban is, cserébe viszont nagyon kibabrált egyes Windows 11-es számítógépeket használókkal, így most már másodjára kellett soron kívüli javítást kiadnia az operációs rendszerhez.

Többek közt a Outlook működését is akadályozhatta a Windows 11 most javított hibája
Fotó: Windows / Unsplash

Az első vészfrissítés pár nappal ezelőtt futott be, és azt az aprócska gondot javította, hogy egyesek nem tudták kikapcsolni a számítógépüket. Szerencsére ez aránylag keveseket érintett jelenség volt, de más szépséghiba is akadt Windows 11 januári összegző frissítésével: a telepítése után egyeseknél nem indultak el vagy elszálltak bizonyos programok, többek közt az Outlook, a OneDrive, továbbá a Dropbox is biztosan érintett volt.

Manuálisan kell telepíteni a Windows 11 javítását

Az utóbbi problémára most elérhetővé vált a javítás, de manuálisan kell telepíteni a Gépház alkalmazás Windows Update részében, a KB5078127 jelű frissítésről van szó. 

Akinek a számítógépén minden alkalmazás megfelelően működik, annak nem kötelező telepítenie ezt a mostani frissítést, a februári hibajavító kedden érkező, automatikusan települő összegző frissítésben benne lesz a tartalma.

