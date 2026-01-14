Sürgősen frissíteni kell a Windowst

Magyar idő szerint kedd este a menetrendnek megfelelően megtartotta az idei első hibajavító keddjét a Microsoft, kiadta a támogatott termékeihez a legújabb biztonsági és funkcionális frissítéseket. A 2026. januári patch kedden a vállalat összesen 114 sebezhetőséget szüntetett meg többek közt a Windowsban és Office-ban, amelyekből nyolc kritikus besorolást kapott. A kritikusak közül hat távoli kódfuttatásra, míg kettő a jogosultságok kiterjesztésére volt használható.

Gyári beállítások mellett maguktól telepítik a frissítéseket a Windowsok

Fotó: Nubelson Fernandes / Unsplash

A mostani körben a Microsoft három nulladik napi sérülékenységet is orvosolt a termékeiben, ám ezek mind csak fontos besorolást kaptak. A legérdekesebb ténylegesen nem is klasszikus sebezhetőség, a CVE-2026-21265 azonosítón számon javítás egyes régi számítógépek alaplapján frissíti a biztonságos rendszerindítási funkció (Secure Boot) tanúsítványait, mert ha lejárnak, akkor megakad a Windows indítási folyamata.

Maguktól települnek a Windows és az Office frissítései

Alapértelmezett beállítások mellett a most kiadott frissítéseket rövid időn belül maguktól letöltik és telepítik a biztonsági frissítéseket kapó Windows 10 és Windows 11 rendszerű számítógépek. Viszont aki nem kíván várni, az a Gépház alkalmazás Windows Update részében kikényszerítheti a legújabb javítások installációját, elég a „Frissítések keresése” gombra kattintani.

