Itt a Microsoft ígérete - vajon ezt elhiszi valaki?

Egyre nehezebb pozitív fényben beszélni a Windows 11 állapotáról, amely sokkoló annak fényében, hogy a Microsoft néhány nappal ezelőtti tájékoztatása szerint világszerte már 1 milliárd számítógépen fut. Az elmúlt olyan két évben rendre olyan funkciókkal bővült, amelyekre kevesen vágytak, miközben a havi rendszeres szoftverfrissítések súlyos problémákat okoztak az otthoni és a céges felhasználóknak, a januári hibakavalkád kirívó példa az áldatlan trendre.

Gyorsan működő és megbízható Windows kell a felhasználóknak, nem egy újabb felesleges MI-funkció

Fotó: Karolina Bobek / Unsplash

Ennek megfelelően a felhasználók egyre szélesebb táborának kezd megcsappanni a bizalma a Microsoftban és a Windows 11-ben. A vállalat látszólag túl elfoglalt minden mással ahhoz, hogy az alapvető problémáit próbálja kezelni, a kritikák és visszajelzések pedig lepattannak róla.

Mi mást gondolhatnának, miután a véget nem érő felhasználói „nyafogást” megunva a Microsoft egyes vezető beosztású dolgozói még a bejegyzéseik kommentelhetőségét is letiltották a közösségi médiában.

A Windows megjavítását ígéri idén a Microsoft

A különösen katasztrofális januári hibaözönt követően most talán végre történik valamit. A Windows fejlesztéséért felelős Pavan Davuluri a The Verge-nek adott tájékoztatásában kijelentette, hogy hallják a közösség Windows 11-gyel kapcsolatos visszajelzéseit, a 2026-os évben pedig kiemelt mérnöki erőforrások lesznek fordítva az általános gondjainak a megoldására, azaz a teljesítmény, a stabilitás, továbbá a felhasználói élmény javításán lesz a hangsúly.

Davuluri szerint idén olyan módokon próbálják javítani a Windowst, amely ténylegesen számít a felhasználók számára.

Legyen így, bár ezen a ponton a Microsoft feltehetően nem is számít rá, hogy bárki hajlandó készpénznek venni az ígéreteit.

