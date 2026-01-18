Most halt meg véglegesen a Windows Vista

Ténylegesen történelemmé vált a Microsoft egyik legnagyobbat bukott operációs rendszere. A Windows XP utódjának szánt Windows Vista 2007 januárjának végén vált általánosan elérhetővé, műszaki értelemben ezzel a változattal lépett modern pályára a Windows. Viszont a brutális rendszerigénye, a legkülönfélébb bugjai, továbbá a driverekkel és alkalmazásokkal való kompatibilitási problémái miatt a számítógépezők java nem is találkozott vele.

A 2026. januári hibajavító kedden kapta meg az utolsó frissítését a Windows Server 2008, ezzel pedig vége az utolsó olyan Windowsnak, amely még a Windows Vista kódbázisára épült

Fotó: Microsoft

A rossz megítélése miatt a döntő többség a Windows XP-ről rögtön az utódjára, az óriási sikert aratott Windows 7-re állt át. A Windows Vista kikopása így nem is tartott sokáig, a 2009-es csúcsponton globálisan csak 23% piaci részesedéssel rendelkezett a windowsos számítógépeken.

Nem siratták meg sokan, mikor 2017 áprilisában megszűnt a Longhorn kódnévre hallgatott Vista kiterjesztett támogatása, nem kapott többé biztonsági frissítéseket.

Valahol nagyon is sikeres volt a Windows Vista

A fogyasztói és üzleti számítógépeken való kínos bukása ellenére a Windows Vista nem volt totális kudarc, a kódbázisára épülő Windows Server 2008 valójában nagyon is sikeressé vált.

Egy 2019-es beszámoló szerint akkoriban a windowsos szerverek 60%-án futott lényegében Windows Vista, ami mellbevágó lehet a többség számára.

Most viszont az NTDEV felhívta rá a figyelmet, hogy a januári hibajavító kedden végleg megszűnt a Windows Server 2008 támogatása, már semmilyen úton-módon sem kérhetőek hozzá biztonsági frissítések. Ezzel ténylegesen elbúcsúzott a Microsoft utolsó olyan terméke, amely a Windows Vista kódbázisra épült, 19 év után véget ért a Longhorn-sztori.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!