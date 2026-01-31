Kétségbeesett lépésre szánta el magát a YouTube, erős korlátozás jön

A YouTube új funkciót tesz elérhetővé, amely lehetővé teszi a szülők számára, hogy korlátozzák vagy teljesen letiltsák a „Shorts” rövid videók megtekintését a tizenévesek fiókjaiban. A lépés a családok igényeire reagál, mivel sok szülő aggódik amiatt, hogy a rövid formátumú videók milyen hatással lehetnek a gyerekek figyelmére, alvására vagy általános online viselkedésére.

A YouTube korlátozhatóvá teszi a Shorts videókat a tiniknél Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels / https://www.pexels.com/hu-hu/foto/no-okostelefon-agy-haloszoba-3807535/

Az új beállítás a szülői felügyeleti eszközök részeként működik, és lehetőséget ad arra, hogy a fiatalok app-élménye inkább hasznos és kontrollált legyen, miközben a szülők is nagyobb rálátást kapnak arra, hogyan használják a platformot.

Hogyan működik a YouTube új beállítása?

Az új funkció a YouTube meglévő szülői felügyeleti rendszerébe épül be. A szülők eldönthetik, hogy a Shorts videók egyáltalán megjelenjenek-e a tinédzser fiókjában, vagy teljesen eltűnjenek a felületről. Ez nem időkorlátos megoldás, hanem tartalomtípus-szintű szabályozás, ami azt jelenti, hogy a rövid videók formátuma válik elérhetetlenné, miközben a hosszabb, hagyományos videók továbbra is használhatók maradnak.

A szülők visszajelzései alapján a Shorts nemcsak időrabló, hanem nehezen kontrollálható tartalomforma is. A gyors váltások, az algoritmus által erősen pörgetett videók és az azonnali jutalmazás mind hozzájárulhatnak a túlhasználathoz.

Az új beállítás lehetőséget ad arra, hogy a szülők tudatosabban alakítsák a gyerekek digitális környezetét, és csökkentsék az impulzív tartalomfogyasztást anélkül, hogy teljesen eltiltanák őket a platformtól.

Szülői kontroll, de nem végső megoldás

Bár az új funkciót sokan pozitívan fogadták, szakértők szerint önmagában nem oldja meg a problémát. A technikai korlátozások mellett továbbra is fontos szerepe van a beszélgetésnek, az edukációnak és annak, hogy a fiatalok megértsék, miért érdemes tudatosan használni a közösségi platformokat.

A YouTube lépése ugyanakkor egyértelmű jelzés: a platform elismeri, hogy a rövid videók hatása külön figyelmet igényel, és hajlandó eszközöket adni a szülők kezébe. A cég szerint a Shorts korlátozása csak az első lépés, és a jövőben további szülői vezérlőfunkciók érkezhetnek. A cél egy olyan környezet kialakítása, ahol a fiatalok nem elszenvedői, hanem tudatos használói a digitális tartalmaknak.