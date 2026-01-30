Nem ússzuk meg a fizetős YouTube-ot, ennek a kiskapunak is lőttek

A napokban már szóba került egy furcsa jelenség miatt a YouTube, olyan panaszok érkeznek a szolgáltatást számítógépes böngészőből használni próbálóktól, hogy nem tudnak videót nézni, a hibaüzenet szerint nem áll rendelkezésre a megnézni kívánt tartalom. Erős a gyanú, hogy a videómegosztó újból a reklámokat blokkolókat próbálja bosszantani, immáron sokadszorra.

A zenéket és a podcastokat hallgatók számára fontos a YouTube háttérbeli lejátszása

Fotó: Aleksandr Popov / Unsplash

Viszont a jelek szerint már nem csak a hirdetések letiltása zavarja a YouTube-ot. A videómegosztót mobilon használók arra kezdtek panaszkodni a héten, hogy nem működik a videók háttérbeli lejátszása a Samsung Internet, a Brave, a Microsoft Edge, továbbá a Vivaldi böngészőkben. Mobilokon és tableteken a háttérbeli lejátszás a YouTube Premium egyik előnye, elsősorban a podcastokat és zenéket hallgatók számára hasznos.

A YouTube ingyenes verzióját használóknál megáll a lejátszás, mikor a háttérbe kerül a videómegosztó mobilappja, vagy kikapcsolják a készülék kijelzőjét.

Nem bugról van szó a YouTube szerint

Az Android Authority megkeresésére a YouTube szóvivője megerősítette, hogy szándékosan blokkolta az alternatív böngészőkben a háttérbeli videólejátszást.

„A háttérben történő lejátszás egy olyan funkció, amelyet exkluzívan a YouTube Premium tagsággal rendelkezőknek szántunk. A Premiummal nem rendelkező felhasználók korábban mobilos böngészőkön keresztül hozzáférhettek ehhez, de most frissítettük a felhasználói élményt, hogy minden platformon egységes legyen” – magyarázta a vállalat.

