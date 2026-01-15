Új funkciók érkeznek a YouTube-ra – ezeket önnek is látnia kell

Hírlevél
Új funkciók jönnek a szülői felügyeleti eszközbe. Felnőttek számára is elérhetővé tehetné ezt az opciót a YouTube.
Az elmerohasztást egyre mesteribb módon űző YouTube bejelentette a szülői felügyeleti funkcióinak bővítését, különös tekintettel a Shorts videók fogyasztására. A Google tulajdonában lévő platform célja, hogy a szülők jobban kontrollálhassák, hogy mennyi időt töltenek gyermekeik az addiktívnek mondható rövid videók nézésével.

Letiltható lesz a YouTube Shorts videók megjelenítése a gyerekek profiljaiban
Letiltható lesz a YouTube Shorts videók megjelenítése a gyerekek profiljaiban
Fotó: Sven Brandsma / Unsplash

Az új beállítások lehetővé teszik, hogy a szülők időkorlátot állítsanak be a Shorts használatára, akár teljesen le is tilthatják a rövid videók megjelenítését a gyerekek fiókjaiban, hogy azok ne vonják el a figyelmüket és pazarolják az idejüket.

A Shorts videók letiltásának a lehetőségét a felnőttek számára is igazán elérhetővé tehetné a YouTube, sokan örülnének az opciónak, de ez valószínűleg csak vágyálom marad számukra.

Más opciók is bővülnek a YouTube szülői felügyeletében

A YouTube emellett lehetővé teszi majd a szülők számára a lefekvési idővel és a szünetek tartásával kapcsolatos értesítések idejének a személyre szabását is, ezek a felnőttek fiókjaiban is elérhetőek lesznek. Végül a következő hetekben a videómegosztó könnyebben kezelhetővé teszi a szülők és a gyerekek fiókjai közti váltásra szolgáló felületet is, hogy egyszerűbb legyen váltani a közösen használt eszközökön a felhasználói profilok között.

A YouTube szülői felügyeleti fejlesztései a következő hetekben válnak elérhetővé a szülők számára.

