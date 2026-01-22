A youtuberek után jönnek a klóntuberek

Mindenki álma a munkájának közel teljes automatizációja, ám a YouTube hamarosan talán túllő majd a célon. Neal Mohan ügyvezető igazgató az éves tájékoztató blogbejegyzésében bejelentette, hogy valamikor az idei évben a youtuberek képessé válnak mesterséges intelligenciával olyan Shorts rövid videókat készíteni, amelyeken a gépi hasonmásaik lesznek láthatóak.

Az MI-alapú hasonmásaik szereplésével készíthetnek majd rövid videókat a youtuberek

Fotó: Vitaly Gariev / Pexels

Mohan egyelőre nem osztott meg részleteket a lehetőség kapcsán, állítása szerint ha eljön az ideje, akkor tájékoztatást kapnak majd az ügyben a tartalomkészítők és a nézők. Ennek megfelelően azt sem tudni, hogy látványosan jelezve lesznek-e a youtuberek mesterséges intelligenciával készült tartalmai, továbbá a bevételszerzés tekintetében eltérnek-e majd a klasszikus módokon készült rövid videóktól.

Ijesztően valódinak tűnhetnek a youtuberek hamis videói

A YouTube rövid videók generálásához szükséges technológiáját biztosan a Google fogja szolgáltatni, a tavaly nyáron bemutatott Veo 3 videógeneráló modellje szöveges leírás alapján rémisztően élethű felvételeket képes készíteni.

A youtuberekről rendelkezésre álló, időnként több száz vagy ezer órányi valódi felvétel lehetővé teheti, hogy ritka élethűek legyenek a rövid videókon szereplő, gépi hasonmásaik.

Jó kérdés, hogy a youtuberek java számára mennyi értelme van a technológiának, hiszen a shortok amúgy is a létező leggyorsabban elkészíthető tartalmak, legjobb esetben pár perc alatt letudható a gyártásuk.

Az MI-technológia leginkább humoros vagy kreatív, extra videók készítésére lehet érdekes lehetőség.

A YouTube-ot persze nem érdekli különösebben a kérdés. Mohan tájékoztatása szerint a rövid videók már napi 200 milliárd megtekintést generálnak, így minden áron minél többet akar látni belőlük, még ha a gyerekek fiókjaiban végre lehetővé is teszi majd a letiltásukat.

Kapcsolódó érdekesség, hogy a YouTube hamarosan MI segítségével próbálja majd riasztani a tartalomkészítőket, ha más csatornákon bukkannak fel a képmásaik.

