Megbukott Zuckerberg álma, jön az óriási leépítés

Öt évvel ezelőtt Mark Zuckerberg szinte rögeszmésen a metaverzumot hitte a közösségi média jövőjének, azaz a Facebook és az Instagram görgetése helyett azt gondolta, hogy a felhasználók virtuális valóságos közösségi terekbe gyűlnek majd. Emiatt a komplett cégét átnevezte Metára, az elmúlt olyan hat évben 77 milliárd dollárt égetett el az álom valóra váltására.

A mostani leépítések ellenére továbbra is érthetetlen mennyiségű ember dolgozik Mark Zuckerberg korábbi álmán

Fotó: Mark Zuckerberg / Instagram

Ebből a felfoghatatlan összegű befektetésből a mai napig semmilyen olyan termék nem keletkezett, ami tömegeket vonzana. Zuckerberg már 2023-ban érezte a vesztét, a részvényeseknek adott tájékoztatásaiban az idő múlásával egyre kevesebbet csacsogott a metaverzumról.

Feladni a mai napig nem volt hajlandó ezt a pénzégető álmot, de más üzleti lehetőségek miatt kénytelenné vált folyamatosan csökkenteni a befektetést, most pedig ennek újabb fájdalmas epizódja kezdődött.

A viselhető eszközökre irányítja át Zuckerberg a tőkét

A The Wall Street Journal forrásai szerint a Meta óriási csendben olyan tíz százalékkal csökkenti a metaverzummal kapcsolatos fejlesztésekért felelős Reality Labs részlegének a létszámát, olyan 1500 dolgozó nézhet új állás után.

A vállalati metaverzumos megoldások, például a virtuális tárgyalószoba szolgáltatás lekapcsolása mellett a cég három VR-játékok fejlesztésével foglalkozó stúdiót is bezár, miközben a fogyasztói Horizon Worlds metaverzumos közösségi tere csökkentett kapacitásokkal működhet tovább.

A helyzetért a tőkemegvonás felel, a vállalat átirányította a Reality Labs büdzséjének egy jókora részét a viselhető eszközök fejlesztésével foglalkozó divízióhoz.

Ez érthető annak fényében, hogy a VR-headsetek moderált félsikere mellett minden várakozást felülmúló érdeklődést váltottak ki a Meta okosszemüvegei. A legújabb Ray-Ban Display úgy fogy, hogy ismeretlen időre muszáj volt elhalasztani az európai rajtját, drámaian alá lett becsülve, hogy milyen kezdeti készletre van szükség a termékből.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!