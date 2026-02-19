Démoni megszállást fotóztak le az albérletben

Hírlevél
A fürdőszobai tükörből nyúlt ki a túlvilági horrorlény. Vagy nem, de biztosan van miért magyarázkodnia az albérletet meghirdetett ingatlanosnak.
Tavaly novemberben már beszámoltuk egy horror albérletről, egy kanadai bérlő gond nélkül hirdette az interneten, hogy nyilvánvalóan bajba került emberek olyan havi 150 ezer forintért sátrazhatnak a házának romos pincéjében.

Most ennél is érthetetlenebb jelenség kapott figyelmet a Redditen. Egy washingtoni lakást albérletnek meghirdetett ingatlanos elfelejtette megemlíteni, hogy egy fürdőszobai tükörből kimászó démon lesz a lakótárs, ami etikai és jogi okokból is kategorikusan elfoghatatlannak tűnik.

Talán mégsem kell ördögűzőt vinni az albérletbe való beköltözéskor

A démoni megszállásra persze próbálnak racionális magyarázatot találni az internetezők. A jelenlegi legnépszerűbb elmélet, hogy az ingatlanos mesterséges intelligenciás eszközt használt a lakásról készült fotóinak gépi „megszépítésére”.

Ismeretlen okból az MI-eszköz csempészhette a démont a fürdőszobáról készült fotóra, az ingatlanos pedig meg sem nézte, hogy milyen képeket dobott ki neki a gép, mielőtt feltöltötte volna azokat a mostanra törölt hirdetésbe.

Ebben semmi újdonság sem lenne, a munkájukra keveset adó ingatlanosok már eddig is képesek voltak MI-vel konkrétan meghamisított képeket megosztani a hirdetett lakásokról és házakról.

