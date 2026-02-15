Eltűnő jogosultságok, láthatatlan adatlopás – így élnek vissza a mobilalkalmazások a bizalmunkkal

Az okostelefon ma már digitális személyiségünk központja, ezért különösen aggasztó, hogy egyre több alkalmazás kér indokolatlan jogosultságokat. Megnézzük, hogyan élnek vissza ezekkel a lehetőségekkel, és mit tehetünk mi a saját adataink védelmében.

Egyre több mobilalkalmazás kér olyan hozzáféréseket, amelyekre valójában semmi szüksége nem lenne.

Fotó: Schutterstock

A mobilos fenyegetések nem mindig látványosak vagy technikailag bonyolultak, sokszor épp az egyszerűségük miatt veszélyesek. Összegyűjtöttük a legfrissebb trendeket, és azt is bemutatjuk, hogyan szűrhetjük ki a problémás alkalmazásokat, mielőtt túl késő lenne.

Miért kér ennyi engedélyt egy egyszerű alkalmazás?

Az elmúlt hónapok biztonsági jelentései alapján újra felerősödött az a tendencia, hogy látszólag ártalmatlan mobilalkalmazások indokolatlanul széles körű hozzáférést kérnek a készülék funkcióihoz. Egy zseblámpa-app például miért akar hozzáférni a névjegyekhez? Egy egyszerű képszerkesztő miért kér folyamatos helyadatot?

A probléma nem új, de a módszerek kifinomultabbak lettek. A fejlesztők – vagy épp a rosszindulatú szereplők – pontosan tudják, hogy a felhasználók többsége automatikusan rányom az „Engedélyezés” gombra. A gyors telepítés fontosabb, mint a részletek átolvasása. Ez a kényelem azonban komoly adatvédelmi kockázatot rejt.

A túlzó engedélykérések mögött többféle cél állhat. Egyes alkalmazások adatgyűjtésből élnek: minél több információt szereznek rólunk, annál pontosabban célozható reklámokat tudnak megjeleníteni. Más esetekben azonban már kifejezetten adatlopásról beszélhetünk, amikor az összegyűjtött információkat harmadik feleknek adják tovább, vagy akár bűnözői körök kezébe kerülnek.

Az adat az új arany – és a mobil a bánya

A modern okostelefon rendkívül érzékeny információkat tárol: banki alkalmazások, kétlépcsős hitelesítések, céges e-mailek, privát fotók, egészségügyi adatok. Egy rosszindulatú app számára ez aranybánya.

Különösen aggasztó trend, hogy egyes alkalmazások nem azonnal élnek vissza a jogosultságokkal. Először legitim funkciókat kínálnak, pozitív értékeléseket gyűjtenek, majd egy későbbi frissítéssel aktiválnak rejtett adatgyűjtő modulokat. A felhasználó ebből semmit nem érzékel, legfeljebb annyit, hogy az app „frissült a jobb teljesítmény érdekében”.