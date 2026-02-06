Egymás után bukkannak fel a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, elborult internetes projektek. Az MI chatbotoknak szánt közösségi oldalt követően most befutott az első olyan állásoldal, amelyen MI-alapú ügynökök valódi embereket bérelhetnek fel a képességeiket meghaladó munkák elvégzésére.
A félkomolyan gondolt RentAHuman egy megbízásalapú piactér, a regisztrált emberek egyszeri díjért vagy óradíjért vállalhatnak olyan feladatokat, mint például a csomagok átvétele, a mások helyetti megjelenés, vagy épp a kritikus gondolkodás.
Egyelőre rossz vicc az újmódi állásoldal
A RentAHuman webhelyre hírünk írásáig már 130 ezer ember regisztrált, és megjelentek az első állítólagosan MI-ügynökök által meghirdetett feladatok is.
Kriptovalutás átverésekről, gyanús weboldalak reklámozásáról, és persze közösségi médiás fiókok fizetett követéséről szólnak. Jó kérdés, hogy a legutóbbi munkát vállalók tényleg megkapják-e a beígért 2-5 dollárjukat.
Ennek megfelelően a RentAHuman nem vehető komolyan, de alapvetően érdekes kérdést és koncepciót feszeget.
A techcégek úgy képzelik a jövőt, hogy a számítógépeket és a mobilokat használó emberek a feladataik klasszikus módon történő elvégzése helyett MI-ügynököket utasítgatnak majd a teendőik végrehajtására. Amennyiben ebből bármi komolyan vehető megvalósul, akkor létrejöhet olyan helyzet, hogy az emberek utasítására az MI-ügynökök más embereket kezdenek felbérelni.
