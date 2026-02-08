Lassan puszipajtássá válik az Android és az iPhone

A modern számítástechnika érdekes sajátossága, hogy a legegyszerűbb dolgok bizonyulhatnak a legnehezebben kivitelezhetőnek. Konkrét példát hozva manapság minden mobilon használhatóak mesterséges intelligenciás szolgáltatások, de jaj annak, aki szeretne androidos telefon és iPhone között átmásolni egy állományt, abból bizony hajtépés lehet.

2026 elején még mindig tortúra lehet átküldeni Android és iPhone között egy állományt

Fotó: Eliott Reyna / Unsplash

Hamarosan végre meg fog változni a helyzet, a Google bejelentette, hogy idén androidos mobileszközök széles körén elérhetővé fogja tenni az Apple AirDrop támogatását, ez jelenleg csak a saját Pixel 10 szériás készülékein használható.

Ez lehetővé teszi majd, hogy a mobilozók közvetlen vezeték nélküli adatkapcsolatot használva, gyorsan és megbízhatóan fájlokat tudjanak küldözgetni az Android és az iPhone / iPad / Mac termékek között.

Az Android és az iPhone közti váltás is egyszerűbb lesz

A meglévő adatok könnyű átmásolásánál tartva a Google és az Apple azon is dolgoznak, hogy megkönnyítsék a mobilozók számára az Android rendszerű mobilok és az iPhone-ok közti váltást.

Ennek keretében olyan adatmigrációs eszköz kerül majd az Androidba és az iOS-be, amellyel a leváltani kívánt készülékről átmásolhatóak lesznek a névjegyekhez, az üzenetekhez, a háttértáron lévő fájlokhoz hasonló információk az új készülékre.

Egyelőre nem tudni, hogy ez mikor válhat elérhetővé. A munkát hátráltatja, hogy az Apple és a Google elsősorban jogi okokból dolgoznak a fejlesztésen, ténylegesen kevés üzleti érdekük fűződik ahhoz, hogy a meglévő ügyfelek könnyedén ugrálhassanak a világaik között.

