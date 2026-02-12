Még tovább csúszhat az Apple nagy fejlesztése

Továbbra sem akar a tervek szerint haladni a Siri hangasszisztens mesterséges intelligencia által hajtott verziójának világra hozása, így elmaradhat a tavaszi elérhetővé tétele. A Bloomberg értesülései alapján az Apple megújult asszisztensének belső tesztelése során komoly problémák merültek fel, a Siri túl lassan hajtotta végre a feladatokat, egyes felhasználói utasításokat pedig fel sem dolgozott.

Eltarthat egy darabig, mire az Apple tényleg kiadja a Siri összes MI-alapú funkcióját

Fotó: The Chaffins / Unsplash

A Bloomberg szerint az Apple illetékesei annyira lassúnak találták az új rendszert, hogy a kiadásának több hónappal való elhalasztása mellett döntöttek. Az eredetileg márciusra várt premier helyett az Apple várhatóan fokozatosan, több szoftverfrissítésen keresztül teheti majd elérhetővé a tervezett funkcióit.

Fokozatosan futhatnak be az Apple Siri újdonságai

A megújult Sirit még 2024-ben mutatta be az Apple, és olyan MI-asszisztenst ígért, amely feladatokat képes végrehajtani a felhasználók iPhone-jain és egyéb eszközein, például utasításra előkereshet bizonyos fotókat, frissítheti a kontaktok adatait, vagy éppen rendezett jegyzetbe szedheti egy e-mail fontos információit.

Ezen a ponton a reklámozott technológia lényegében csak koncepció szintjén létezett, így végül semmi sem lett a 2025-re tervezett kiadásából. A legutóbb arról volt szó, hogy idén tavasszal futhat be, a következő iOS 26.4 frissítés részeként.

A mesterséges intelligencia által hajtott Sirit házon belüli technológia helyett a Google Gemini chatbot fogja működtetni, bár ez teljes mértékben az Apple szerverein fut majd, lényegében meglicencelte a vállalat.

