Rossz embert dobtak ki az arcfelismerővel védett boltból

A sci-fi filmekből ismerős arcfelismerő rendszer kezdett terjedni az Egyesült Királyság kiskereskedelmi szektorában. A gépi tanulásos Facewatch azt ígéri a boltoknak, hogy a biztonsági kamerákon keresztül képes kiszúrni a más üzletekben már bűncselekményeket elkövetett személyeket, és azonnal riasztja az illetékeseket, hogy belátásuknak megfelelően lépjenek fel ellenük.

Terjed az arcfelismerő technológia az angol boltokban, tévedés esetén bárkit kidobhatnak véletlenül az üzletekből

Fotó: Joshua Rawson-Harris / Unsplash

Az efféle rendszerek esetében a többség azt hinné, hogy rendőrségi forrásból jönnek a problémás vásárlók azonosításához szükséges képek és adatok, de ez nem így van: incidens esetén maguk a boltok küldik be a tolvajokról vagy agresszív vevőkről készült képeket, közösen építik a kidobandó vásárlók adatbázisát.

A Facewatch 99,98% pontosságú arcfelismeréssel reklámozza magát, ám független mérések nem állnak rendelkezésre a hatékonyságáról.

Rossz embert dobtak ki a boltból az arcfelismerő miatt

Az elmúlt évben terjedni kezdett Facewatch eddig nem okozott jelentős botrányt, ám a Sainsbury’s üzlethálózat jóvoltából most befutott az első nagy figyelmet kapott eset. Az arcfelismerő rendszer sikeresen azonosított egy adatbázisában szereplő személyt, mikor betért a London déli Elephant and Castle negyedében lévő üzletébe.

Erre kivonult két dolgozó és egy biztonsági őr, de a Facewatch által azonosított személy helyett egy ártatlan vásárlóba kötöttek bele. A bevásárlókocsijának otthagyására és azonnali távozásra szólították fel Warren Rajah-t.

A nyilvánosan megalázott Rajah eleget tett a felszólításnak, de megdöbbent az eseten és a nyilvánosság elé állt. A sajtó megkeresésére a Sainsbury’s elismerte, hogy tévedés miatt rossz embert vezettek ki a boltból, kapcsolatba lépett az áldozattal a bocsánatkérés miatt, mélységesen sajnálja az emberi hibából történt incidenst.

Sajnos a bocsánatkérés nem volt elég, Rajah kénytelen volt beküldeni az útlevelének másolatát és az arcképét a Facewatch üzemeltetőjének, hogy töröljék az arcfelismerő adatbázisából, amennyiben benne volna. A cég szerint a férfi nem szerepelt a nyilvántartásában.

A Sainsbury’s anyacége tavaly szeptemberben elsőként a Bath and Sydenham üzleteiben kezdte tesztelni a technológiát. Az eddigi tapasztalatai szerint a Facewatch egyetlen vevőre sem riasztott tévesen, de 46%-kal csökkentette a lopások, károkozások, agresszív vagy antiszociális viselkedések számát. A rendszerrel védett boltokat az adatbázisában lévő személyek 92%-a elkerüli.