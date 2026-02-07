Vörös riasztás 1,8 milliárd mobilosnak: Ne kattintsanak!

Az Apple Pay és hasonló mobilfizetési szolgáltatások sokak számára kényelmesek és biztonságosak, mégis egyre több olyan átverés bukkant fel, amely ezt a bizalmat használja ki. A csalók e-mailben vagy SMS-ben azt sugallják, hogy „szokatlan tranzakciót” észleltek a fiókban vagy probléma merült fel egy fizetéssel, és azonnali beavatkozást kérnek.
Hogyan működik az átverés
A megtévesztő üzenet gyakran valódinak tűnik: tartalmaz logókat, hivatalosnak látszó megfogalmazást és olyan részleteket, amelyek arra késztetik az olvasót, hogy komolyan vegye a figyelmeztetést. A levél arra ösztönöz, hogy kattintsunk egy linkre vagy hívjunk fel egy telefonszámot a probléma megoldásához. A küldő e-mailcíme vagy telefonszáma azonban nem egyezik meg az Apple hivatalos elérhetőségeivel.
Amikor valaki rákattint a linkre, egy hamis weboldalra kerül, amely úgy néz ki, mintha az Apple hivatalos belépőoldala lenne. Itt a csalók arra próbálják rávenni, hogy adjuk meg az Apple ID-hoz, a bankkártyához vagy a kétlépcsős azonosításhoz tartozó adatokat. Ezeket az információkat aztán a fiók feltörésére vagy pénzügyi visszaélésekre használhatják fel.
Miért hatékony ez a trükk
A csalás sikerét az adja, hogy profi módon utánozza a hivatalos Apple-értesítéseket. A logók, a dizájn és a technikai zsargon bizalmat kelthet, különösen olyan felhasználókban, akik nem találkoztak korábban adathalász csalással. Emellett a pánikkeltő hangnem – például az „azonnali intézkedés szükséges” – arra ösztönözhet, hogy gyorsan cselekedjünk anélkül, hogy alaposan átgondolnánk a helyzetet.
Hogyan ismerhetjük fel a hamis üzenetet
Bár a csalók egyre ügyesebbek, több árulkodó jelre is érdemes figyelni:
- A küldő e-mailcíme vagy telefonszáma nem felel meg az Apple hivatalos támogatási kontaktjainak
- Az üzenet hibás vagy furcsa megfogalmazást tartalmaz
- A linkek nem az apple.com vagy más hivatalos Apple-oldalakra mutatnak
- Sürgős cselekvést kérnek személyes adatok megadásával
Mit tehetünk ellene
Fontos tudni, hogy az Apple soha nem kér személyes adatokat, jelszavakat vagy kétlépcsős kódokat e-mailben vagy SMS-ben. Ha gyanús üzenetet kapunk, a legbiztonságosabb, ha nem kattintunk a linkre, nem hívjuk a megadott számot, és közvetlenül az Apple hivatalos ügyfélszolgálatán vagy a saját bankunkon keresztül ellenőrizzük a fiókunk állapotát.
Az ilyen adathalász és átverési kísérletek nem ritkák, és még a tapasztalt felhasználók figyelmét is elterelhetik. Tudatossággal és néhány egyszerű ellenőrzéssel azonban elkerülhetjük, hogy egy hamis riasztás valódi anyagi vagy adatvesztést okozzon.
