Betiltották az autógyártók féleszű ötleteit

Az autógyártók nem csak a fizikai gombok és egyéb kezelőszervek mániás érintőkijelzőre cserélésével bosszantották az elmúlt években a vevőket. Különösen az újmódi, már alapvetően is csak elektromos hajtású kocsikat tervező cégek nagyon fontosnak vélték, hogy innovációkat vezessenek be az ajtók kinyitásában, a megszokott mechanikus megoldásokat nem tartották kellően futurisztikusnak és aerodinamikusnak.

Az elektromos autók gyártóinak a mániája, hogy újból fel akarják találni a kereket

Fotó: Tesla

Emiatt Kína most kénytelen volt konkrétan betiltani kétfajta, a karosszériába rejtett kilincses ajtónyitási módszert. Az egyik a Tesla Model Y-ban is használt megoldás, mikor a kilincses rész egyik szélét kell megnyomni a kilincs kipattanásához, a másik pedig az, mikor motorikusan húzza be és tolja ki a kilincset az ajtó, ilyet használ többek közt a KIA EV9 is.

Az utóbbi különösen veszélyes, hiszen ha megszűnik az elektronika tápellátása, akkor nem lehet kinyitni kívülről az ajtót.

A rengeteg modern autón látott, a karosszériába süllyesztett kilincsek maradhatnak, csak megfelelő mennyiségű helyet kell biztosítani a könnyű elérésükhöz és használatukhoz.

Törvénybe kell foglalni a józan paraszti észt az autógyártók számára

A kínai hatóság előírta, hogy az elektromos járművekben kívül és belül is teljesen mechanikus ajtónyitást kell lehetővé tenniük a gyártóknak, ha pedig nem magától értetődő a belső kilincs használata, akkor ki kell matricázni a kocsiban a használati utasítást.

A mostani törvényre azért volt szükség, mert két balesetet szenvedett Xiaomi SU7 elektromos autóban is meghaltak az utasok, miután a rajtuk segíteni próbálók nem tudták kívülről kinyitni a kocsik ajtajait.

A kínai Ipari és Informatikai Minisztérium által kiadott szabályozás szerint a most betiltott kilincsekkel rendelkező új autómodelleket 2027. január 1-től nem lehet forgalomba hozni az országban, a kilincseket használó meglévő modelleket pedig legkésőbb 2029-ig át kell tervezni.

