Beperelte az autóban bennégett fiú édesanyja a Teslát

Újabb polgári peres eljárás indult a Tesla ellen az Egyesült Államokban, miután egy 20 éves férfi életét vesztette egy baleset során Massachusetts államban. Samuel Tremblett 2025 októberében egy fába csapódott a Tesla Model Y-jával, mire az kigyulladt, és hiába volt az eszméleténél, mégis bennégett az autóban.

Az elektronikusan működő kilincs miatt égnek bent az autóikban az áldozatok

Fotó: Charlie Deets / Unsplash

A per szerint Tremblett kétségbeesetten hívta a segélyhívót, és azt mondta: „Nem kapok levegőt. Ég az autó. Segítsenek kérem, meg fogok halni”. Az édesanya állítása szerint fia azért nem tudott kijutni, mert az elektronikus kilincsek a baleset után nem működtek, a fia pedig nem tudta használni a kocsi ajtajának manuális vésznyitóját.

Kína már fellépett az autók veszélyes kilincsei ellen

A Tesla süllyesztett, elektronikusan működő ajtókilincsei régóta viták tárgyát képezik. Bár az autó aerodinamikáját javítják, belül pedig trendik, de több esetben előfordult, hogy baleset után az utasok csapdába estek.

A kereset legalább 15 olyan halálesetet említ 2016 óta, amikor az áldozatok nem tudtak időben kimenekülni a lángra kapott Tesláikból.

A per elővette Elon Musk egy 2018-as kijelentését is, a Tesla pénzügyi teljesítményének ismertetésekor azt állította a részvényeseknek, hogy a gyártó a biztonság megszállottja, a világ legbiztonságosabb kocsijait szeretné készíteni.

A felperesek szerint azonban a valóság mást mutat, a perirat szerint a Tesla „gondatlanul, hanyagul, szakszerűtlenül, súlyos gondatlansággal tervezett, gyártott és forgalmazott veszélyesen hibás járműveket.”

A perben megütheti a bokáját a Tesla, Kína pont a napokban írta elő az autógyártók számára, hogy jövőre már nem dobhatnak piacra olyan autót, amelynek az ajtajain nincs kívül és belül egyaránt mechanikus működtetésű ajtónyitási lehetőség.

