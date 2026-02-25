Irtózik az MI-funkcióktól? Itt az önnek szánt böngésző!

Szó szerint minden népszerű böngésző fejlesztője mesterséges intelligenciás funkciókat próbál csempészni a termékébe, mert véleményük szerint ez a jövő és a netezők java használni kívánja majd a technológiát. Ezzel látszólag széles kör nem ért egyet, most pedig befutott az első olyan böngésző, amely mindkét tábort képes kiszolgálni.

Egy füst alatt az összes meglévő és jövőbeli MI-funkció letilthatóvá vált a Firefox böngészőben

Fotó: Origo

A kedden elérhetővé vált Firefox 148 a korábban beharangozottnak megfelelően mindenki számára elérhetővé tette az eddig beletett, MI-alapú funkciók letiltásának a lehetőségét.

A technológiát teljesen elutasítók az összes jelenlegi és jövőbeli MI-funkciót kikapcsolhatják benne, míg a kevésbé keményvonalasak tételesen tudják állítgatni, hogy mit engedélyeznek és mit tiltanak le.

Így kell letiltani a böngésző kéretlen képességeit

A Firefoxban jelenleg két MI-funkció található: a helyileg futtatott weblapfordító szolgáltatás, továbbá a népszerű chatbotok oldalsávból való elérésének a lehetősége.

A Mozilla tervei szerint a jövőben bővülni fog a repertoár, a nemrég kinevezett új ügyvezető igazgató mesterséges intelligenciás funkciókkal szeretne új felhasználókat szerezni a Firefoxnak.

A Firefox mesterséges intelligenciás funkcióinak szabályozásához a főmenü → Beállítások → MI vezérlők oldalt kell betölteni.

