Pár kattintással mentesíthető lesz az MI-funkcióktól a Firefox böngésző

Ez a trend a Mozillát sem kerülte el, a nemrég kinevezett új ügyvezető igazgatója ráadásul ujjongva azzal debütált decemberben a nagyközönség előtt, hogy MI-központú böngészővé kívánja varázsolni a Firefoxot.

A böngésző lojális használói erre éktelen haragra gerjedtek, mire a Mozilla szokásához híven visszakozott.

Egyetlen kapcsolóval kilőhető lesz az MI a böngészőben

A Mozilla továbbra is szeretne MI-alapú funkciókat tenni a böngészőbe, mert a vezetőség szerint enélkül nem lesz esélye a piacszerzésre. Viszont hajlandó teljes alternatívát kínálni az MI-t látni sem akarók számára, a 2026. február 24-én befutó Firefox 148 lehetővé teszi majd az összes meglévő és jövőbeli MI-funkció teljes letiltását.

A kevésbé abszolutisták tételesen is beállíthatják majd, hogy milyen MI-funkciókat szeretnének aktívan tartani vagy letiltani. Az új MI vezérlés panel a Beállítások menü baloldali főmenüjéből lesz elérhető, azaz nem próbálják rejtegetni az új opciókat a fejlesztők, kellően szem előtt lesznek.

