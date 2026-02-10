Mindenkit gyereknek fog nézni a népszerű chatapp

A gombamód szaporodó online gyermekvédelmi törvényekre válaszul radikális változtatást jelentett be a Discord chatszolgáltatás: a közeljövőtől kezdve mindenkit fiatalkorúként fog kezelni, amíg be nem bizonyosodik az ellenkezője. Ez teljesen új hozzáállás a közösségi média világában, a cégek eddig legfeljebb az életkor önkéntes megadását követelték meg a felhasználóiktól, amit persze nevetve kijátszottak a fiatalkorúak, ha ennek valamiért szükségét látták.

Rengeteg fiatal gamer használja a Discord chatappot

Fotó: Tima Miroshnichenko / Pexels

A Discord március elejétől hullámokban minden meglévő felhasználói fiókban aktiválja a fiatalkorúak számára kitalált védelmi korlátozásait, és persze az összes új regisztráció esetében aktívak lesznek a limitációk.

A fiatalkorú fiókokban korlátozva van a tartalmak elérése és a másokkal való chatelés.

Jellemzően manuálisan kell majd feloldani a chatapp korlátozásait

A Discord tájékoztatása szerint a tini üzemmódba rakott felnőttek hivatalos okmány feltöltésével vagy videós szelfivel oldhatják majd fel a fiókjaikat. Emellett egy mesterséges intelligenciás életkorbecslés is folyamatosan fut majd a háttérben: ez automatikusan felnőttnek nyilváníthatja a felhasználókat, vagy éppen tinimódba teheti az állítólag felnőtt, de a viselkedésük alapján fiatalkorú benyomását keltő személyeket.

A cég szerint az életkor ellenőrzése miatt feltöltött személyazonosító dokumentumokat a lehető leggyorsabban törlik majd a partnercégei, míg a videós szelfik soha nem hagyják el a felhasználók eszközeit.

Ennek megfelelően az életkorukat ellenőrizni kívánóknak elsőként a videós szelfivel lesz érdemes próbálkozniuk, jó eséllyel senki sem kíván okmányokról készült képeket küldözgetni a Discordnak. Főleg a tavaly októberi botrány után, mikor ismeretlen támadók olyan 70 ezer az életkor ellenőrzése miatt beküldött okmányképhez fértek hozzá, mert az ellenőrzésüket végző partnercége gondatlanul tárolta azokat.

