Erre a célra semmiképp se használjon chatbotot!

Milliók hétköznapi segítőtársává váltak a ChatGPT-hez és Google Geminihez hasonló chatbotok, az emberek gondolkodása egyre inkább rááll arra, hogy bármit kérdezhetnek vagy kérhetnek ezektől az eszközöktől. A döntő többség azzal is tisztában van, hogy nem szabad ész nélkül hagyatkozni mesterséges intelligenciás eszközök információikra és tanácsaikra, bár szükségük lehet néhány fiaskóra ahhoz, hogy ezt komolyan is vegyék.

Rejtett mintázatok gyengíthetik a chatbotok által generált jelszavakat

Fotó: Ashutosh Sonwani / Pexels

Most viszont egy nagyon érdekes problémára derült fény a chatbotokban: teljesen megbízhatatlanok az erős és egyedi jelszavak generálásában.

Az Irregular biztonsági cég kísérlete alapján kérésre mindegyik chatbot hajlandó a kívánalmaknak megfelelő jelszót generálni. Meg lehet nekik adni a kívánt karaktersorozat hosszát, továbbá hogy milyen típusú karakterek (kisbetű, nagybetű, szám, különleges írásjel) legyenek bennük

Ismétlődő mintázatok lehetnek a chatbotok jelszavaiban

Ezek a jelszavak elméleti síkon véletlenszerűen generáltak, így nincs olyan matematikai módszer, amellyel csökkenthető volna a kitalálásukhoz szükséges próbálkozások száma. A gyakorlatban ez nem igaz, a chatbotok ha nem is mindig, de időnként rejtélyes mintázatokat csempésznek a jelszavakba, az Irregular szerint ezek főként az elejükben és hátuljukban szoktak megjelenni.

Ennek megfelelően a chatbottal generált jelszavak nem tekinthetőek erősnek, ne tévesszen meg senkit, hogy ránézésre tipikus, véletlenszerűen generált kódoknak tűnnek.

Az erős jelszavakat generálni kívánók jobban járnak, ha a böngészőjük, a jelszókezelőjük, vagy valamelyik biztonsági cég weblapján elérhető jelszógenerátort használják az egyedi és erős jelszavak készítéséhez.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!