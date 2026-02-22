Mindig hallgatózhat a hivatalos ChatGPT okoshangszóró

Az OpenAI nem elégszik meg többé a ChatGPT-hez hasonló szolgáltatások fejlesztésével, a belátható jövőben hardveres termékeket is piacra dobna, ennek érdekében nemrég megvásárolta a Jony Ive sztárdizájner által alapított io vállalkozást is. Most friss információk érkeztek a cég terveiről, a The Information szerint első körben egy okoshangszórót fog elérhetővé tenni.

A források szerint 24/7-ben hallgatózhat majd a ChatGPT okoshangszóró, hogy semmiről se maradjon le

Fotó: Dan Farrell / Unsplash

A hírek szerint az OpenAI berkein belül több mint 200 fős csapat foglalkozik a hardveres projektekkel, és jelenleg három eszköz piacra dobása van tervbe véve. A cég okoshangszórója 2027 elején jelenhet meg, míg az okosszemüvege 2028 magasságában realisztikus. A harmadik fejlesztés alatt álló termék egy AI Pinhez hasonló okoskitűző, de nem tudni, hogy ez mikorra várható, már ha valaha megvalósul.

Mindig hallgatózna a ChatGPT-alapú okoshangszóró

A források azt állítják, hogy a hardveres termékek közül elsőként befutó, ChatGPT-t használó okoshangszóró nem csak válaszolna a kérdésekre, de a kamerája segítségével képes volna felismerni a környezetét, akár az asztalon lévő tárgyakat vagy a szobában tartózkodó embereket is azonosíthatná.

Az okoshangszóró legfurcsább funkciója az lehet, hogy más efféle termékekkel ellentétben nem várna ébresztőszóra a működésbe lépéshez, hanem 24/7-ben hallgatózna. Ez lehetővé tenné, hogy tágabb kontextust megértve tudjon válaszokat adni a kérdésekre.

Végül az a hír járja, hogy az OpenAI okoshangszórójával vásárlások is végrehajthatóak lehetnek, a fizetéskor pedig az Apple Face ID-hoz hasonló arcfelismerő rendszert használhat a tranzakciók jóváhagyásához.

Az OpenAI állítólag prémium tömegterméknek szánja a ChatGPT-t használó okoshangszóróját, így 200-300 dollár magasságában lehet majd az ára.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!