Megkezdte a reklámok tesztelését a ChatGPT

Pár héttel a terv nyilvános bejelentését követően az OpenAI megkezdte a reklámok tesztelését a piacvezető ChatGPT chatbotban. A generatív mesterséges intelligenciás szolgáltatás első körben az Egyesült Államokban kezdte aktiválni a hirdetések megjelenítését azok számára, akik bejelentkezve használják az ingyenes verzióját, vagy a legolcsóbb Go előfizetésével rendelkeznek. A drágább csomagok reklámmentesek maradnak.

Minimum ChatGPT Plus előfizetés kell majd a reklámmentes használathoz, ez itthon havi 8990 forintba kerül

Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash

A ChatGPT heti szinten körülbelül 800 millió felhasználót szolgál ki, akiknek több mint 90 százaléka az ingyenes változatát vagy a Go csomagját használja, de az utóbbi csak idén januárban vált világszerte elérhetővé. Ennek megfelelően a felhasználók óriási táborából eddig szó szerint egy fillér bevételt sem látott az OpenAI, noha a rendkívüli költségeinek nagy százalékát ők adják.

Ezt a fenntarthatósági problémát próbálják orvosolni a ChatGPT reklámjai. Az OpenAI reményei szerint jelentős mértékben csökkenteni fogják a veszteségét, profitról egyelőre álmodni sem mer a cég.

Nem árulja ki a felhasználókat a ChatGPT

Az OpenAI szerint hirdetések vizuálisan elkülönülnek a chatbot válaszaitól, szponzorált jelöléssel jelennek meg, továbbá nem befolyásolják a ChatGPT válaszait.

A reklámok témája igazodhat a kérdésekhez – például receptek kérése esetén élelmiszerrel kapcsolatos hirdetések jelenhetnek meg –, de OpenAI állítása szerint a hirdetők nem férnek hozzá a beszélgetésekhez vagy a személyes adatokhoz, házon belül oldja meg a hirdetések célzását.

