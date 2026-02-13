Könnyebbé válik az androidos Chrome használata

A Google Chrome androidos változata koránt sem kínálja a számítógépes verzió összes funkcióját, aminek jellemzően teljesítménybeli vagy kezelhetőséggel kapcsolatos okai vannak. Az elmúlt években a fejlesztők fokozatosan csökkentették a funkcionális különbséget a két változat között, most pedig hullámokban újabb a számítógépes változatban megszokott opció kezdett elérhetővé válni a mobilos böngészőben: rögzíthetővé válnak a böngészőfülek.

Rögzíthetőek lesznek a fontos megnyitott weblapok az androidos Chrome fülváltó felületének tetejére

Fotó: Julio Lopez / Unsplash

Az alapvető problémát az jelenti, hogy a mobilozók egy része ilyen-olyan okoknál fogva tucatjával halmozza a megnyitott weblapokat az androidos Chrome böngészőben, de a leggyakrabban csak néhány között váltogatnak.

Emiatt macerássá válhat előkaparni az éppen megnézni kívánt böngészőfület, de a gyakran elérni kívánt fülek hamarosan rögzíthetővé válnak a megnyitott weblapokat felsoroló kezelőfelület tetejére.

Pár koppintás a fülek rögzítése az androidos Chrome-ban

A fontos és gyakran elérni kívánt böngészőfülek rögzítéséhez be kell majd hozni a megnyitott weblapok közti váltásra szolgáló kezelőfelületet, majd hosszan rá kell nyomni a kívánt fülre. Erre pár pillanat után beugrik egy menü, abban lesz benne a rögzítés opció. A rögzítés megszüntetése ugyanebben a menüben hajtható végre.

A rögzítésre került fülek közti váltogatást tovább segíti, hogy egy oldalirányba görgethető új felületen is megjelennek majd a fülváltó felület tetején.

Jó kérdés, hogy kinél mikor válik elérhetővé az androidos Chrome böngészőben a fülek rögzítése, a Google szokása szerint a hullámokban kezdte aktiválni a funkciót, de alapvetően a 144-es főverziójának a része.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!