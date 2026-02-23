Imádni fogja a Chrome szinte titkos funkcióját

A napokban óriási csendben több újdonság is elérhetővé vált a Google Chrome böngésző számítógépes változatában, a messze leghasznosabbat az osztott képernyős nézet jelenti. Ezt használva egymás mellett kettő böngészőfül jeleníthető meg a Chrome ablakában, így például könnyebben lehet egyszerre chatelni és böngészni, vagy épp dolgozni a böngészőben.

Csendben a Google Chrome-ban is elérhetővé vált az osztott képernyős nézet, képessé vált egymás mellett két fület megjeleníteni a böngésző

Fotó: Origo

Ez két egymás mellé tett Chrome ablakkal persze eddig is megoldható volt, azonban a mostani megoldás kényelmesebbnek bizonyulhat, segíthet jobban kihasználni a kijelzőn rendelkezésre álló teret.

Az utóbbi részben annak köszönhető, hogy kettő weblap közti elválasztó szabadon húzogatható balra és jobbra. Hipp-hopp beállítható, hogy melyik fül mennyi helyet foglaljon a rendelkezésre álló térből.

Így kell bekapcsolni a Chrome osztott képernyős nézetét

Az osztott képernyős nézet ikonja ismeretlen okból gyárilag el van rejtve. Az aktiváláshoz a böngésző nyitóoldalának jobb alsó sarkában lévő „A Chrome személyre szabása” gombra kell kattintani, majd az „Eszköztár” részben kapcsolható be a „Megnyitás osztott nézetben” opció.

Ezt követően a Chrome címsora előtt megjelenik az osztott képernyős nézet gombja, erre kattintva elindítható a két fület egyszerre mutató működés. Az egymás mellé helyezett weblapok kezelését kicsit tanulni kell, de akinek hasznos a funkció, az gyorsan kitapasztalja majd a kezelési sajátosságait, így nem fog mondjuk véletlenül böngészőfüleket bezárogatni.

