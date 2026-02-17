Figyelem! Vészfrissítést kapott a Chrome böngésző

A Google soron kívüli frissítést adott ki a Chrome böngészőhöz, miután kiderült, hogy egy magas kockázatú, nulladik napi sérülékenységét már aktívan kihasználják a támadók. A CVE-2026-2441 azonosítójú hiba idén az első, ami miatt vészfrissítést kellett kiadni a piacvezető böngészőhöz.

Mindegyik számítógépes operációs rendszeren frissíteni kell a Chrome-ot

Fotó: Mimi Thian / Unsplash

A cég egyelőre nem adott részletes tájékoztatást a sebezhetőségről, az elárult részletek szerint a hibával a böngésző összeomlását, megjelenítési hibákat, adatkárosodást, egyéb problémákat lehet előidézni. További érdekesség, hogy egy címke alapján a Google eredetileg a Chrome következő főverziójában kívánta kiadni a sérülékenység javítását, utólag döntöttek úgy a szakemberek, hogy mégis elérhetővé teszik idő előtt a jelenlegi 144-es változathoz.

Magától települ a Chrome frissítése

Jó esély van rá, hogy a Google Chrome számítógépes változatát használók csendben már megkapták a frissítést, a böngészőjük észrevétlenül automatikusan átállt a legújabb változatra.

Windows és Linux esetén 145.0.7632.75/76 verziókról, míg macOS rendszeren a 144.0.7559.75-ös kiadásról van szó.

A Chrome verziószáma a Főmenü → Súgó → A Google Chrome névjegye oldalon tekinthető meg. Az oldal manuális megnyitása kikényszeríti az újabb változat keresését és telepítését, így ha ez még nem történt volna meg, akkor települ a mostani javítás.

