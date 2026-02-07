Ezzel az aljas trükkel még egy felkészültebb internetezőt is át lehet verni

Az internetes csalók ma már nem feltűnő spamlevelekkel vagy gyanús üzenetekkel próbálkoznak. Ehelyett olyan módszereket használnak, amelyek még a tapasztaltabb felhasználókat is képesek megtéveszteni. Az online csalások egyik legveszélyesebb formája az, amikor a közösségi médiában terjesztett álhírportálokon jelennek meg befektetési tanácsok, amelyek látszólag valódi cikkekbe vannak ágyazva.

Az online csalások új szintre léptek, és már nem könnyű kiszúrni őket első pillantásra.

Hírnek álcázott reklám

A módszer lényege, hogy a csalók egy valódi hírportál kinézetét másolják le. A cikkek szerkezete, a betűtípusok, a képek és még a szerző megjelölése is azt a benyomást kelti, mintha egy ismert lap oldalán járnánk. A szöveg gyakran egy gazdasági vagy technológiai témájú „leleplezéssel” indul, majd fokozatosan jut el oda, hogy egy állítólagos befektetési lehetőséget mutasson be.

A történetben rendszerint szerepel egy „átlagember”, aki rövid idő alatt jelentős összeget keresett, vagy egy közismert személy, akinek a nevét és arcképét engedély nélkül használják fel. A cél az, hogy az olvasó ne reklámként, hanem újságcikként értelmezze a tartalmat.

A kattintástól a pénzátutalásig

A cikkek végén szinte mindig található egy gomb vagy űrlap, amely egy külön, erre a célra létrehozott oldalra vezet. Ezek az oldalak gyakran professzionális megjelenésűek, valós idejűnek tűnő grafikonokat és kamu felhasználói visszajelzéseket mutatnak.

A regisztráció után a csalók gyorsan kapcsolatba lépnek az áldozattal, és sürgetni kezdik az első befizetést.

A legveszélyesebb ebben az egészben az, hogy a folyamat nem tűnik gyanúsnak. A felület működik, az „ügyintéző” udvarias, a kezdeti kis összeg után pedig gyakran hamis nyereséget is mutatnak, hogy további befizetésre vegyék rá az áldozatot.

Miért működik még mindig?

Az ilyen típusú csalások azért hatékonyak, mert több pszichológiai trükköt egyszerre használnak. Az ismerős dizájn bizalmat kelt, a „lemaradsz róla” érzés sürget, a kis kezdeti összeg pedig csökkenti a kockázat érzetét. A közösségi platformokon – például a Facebook vagy az Instagram felületein – pedig algoritmusok segítik, hogy ezek a hirdetések pont azokhoz jussanak el, akiket érdekelhet a téma.