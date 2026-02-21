Újra arat a telefonszám-másolós csalás, még a szolgáltatók is tehetetlenek ellene

Külföldi szám hív, kínai hang szól bele, majd eltűnik a vonal. Ha visszahívjuk, egy mit sem sejtő ember veszi fel, aki nem érti, miről beszélünk. Ez bizony megint egy telefonszám-klónozós csalás volt.

Újra terjed a telefonszám-klónozós csalás

Hogyan működik a telefonszám-klónozós csalás?

A jelenség lényege, hogy a csalók technikailag meghamisítják a hívó fél azonosítóját. A kijelzőnkön egy valós, létező telefonszám jelenik meg, amelynek eredeti tulajdonosa semmit sem tud a visszaélésről. A háttérben úgynevezett hívóazonosító-hamisítás történik, amely internetalapú telefonos rendszereken keresztül viszonylag egyszerűen kivitelezhető.

A forgatókönyv többnyire hasonló. A hívás gyakran külföldi számról érkezik, sokszor ázsiai előhívóval. Amennyiben felvesszük, egy idegen nyelvű – gyakran kínai – gépi vagy élő hang szól bele, majd a vonal rövid időn belül megszakad. Ha a hívott fél kíváncsiságból visszahívja a számot, egy teljesen ártatlan ember veszi fel, aki meglepetten közli, hogy ő nem indított semmilyen hívást.

Miért nehéz védekezni ellene

A problémát az okozza, hogy a hívóazonosító-rendszer eredetileg bizalmi alapokra épült. A klasszikus telefonhálózatok világában nem volt általános a számhamisítás, az internetes VoIP-rendszerek azonban lehetővé teszik, hogy a hívó fél tetszőleges számot állítson be megjelenített azonosítóként.

A szolgáltatók bizonyos szűrési technikákat alkalmaznak, és folyamatosan fejlesztik a csalásfelderítő rendszereiket, de a nemzetközi hívásforgalom összetettsége miatt a teljes körű szűrés rendkívül nehéz. Ha a hívás több országon és szolgáltatón keresztül halad át, a visszakövetés és a blokkolás technikailag és jogilag is bonyolulttá válik.

Mi a célja a hívásoknak

A telefonszám-klónozós hívások mögött többféle szándék állhat. A jelenlegi hullám elsősorban kellemetlenséget okoz, de a háttérben különböző motivációk húzódhatnak meg:

Aktív telefonszámok azonosítása, hogy később célzottabb csalásokhoz használják őket

Automatizált hívórendszerek tesztelése és adatgyűjtés

Bizalmi visszaélés előkészítése, amikor a későbbi hívás már „ismerős” számról érkezik

Fontos kiemelnünk, hogy a most tapasztalt esetek többsége nem jár jelentős pénzügyi kárral. A visszahívás általában nem prémium díjas számra történik, így inkább félreértéseket és bosszúságot okoz, mintsem komoly veszteséget.