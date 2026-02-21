Újra arat a telefonszám-másolós csalás, még a szolgáltatók is tehetetlenek ellene

Külföldi szám hív, kínai hang szól bele, majd eltűnik a vonal. Ha visszahívjuk, egy mit sem sejtő ember veszi fel, aki nem érti, miről beszélünk. Ez bizony megint egy telefonszám-klónozós csalás volt.
Hogyan működik a telefonszám-klónozós csalás?
A jelenség lényege, hogy a csalók technikailag meghamisítják a hívó fél azonosítóját. A kijelzőnkön egy valós, létező telefonszám jelenik meg, amelynek eredeti tulajdonosa semmit sem tud a visszaélésről. A háttérben úgynevezett hívóazonosító-hamisítás történik, amely internetalapú telefonos rendszereken keresztül viszonylag egyszerűen kivitelezhető.
A forgatókönyv többnyire hasonló. A hívás gyakran külföldi számról érkezik, sokszor ázsiai előhívóval. Amennyiben felvesszük, egy idegen nyelvű – gyakran kínai – gépi vagy élő hang szól bele, majd a vonal rövid időn belül megszakad. Ha a hívott fél kíváncsiságból visszahívja a számot, egy teljesen ártatlan ember veszi fel, aki meglepetten közli, hogy ő nem indított semmilyen hívást.
Miért nehéz védekezni ellene
A problémát az okozza, hogy a hívóazonosító-rendszer eredetileg bizalmi alapokra épült. A klasszikus telefonhálózatok világában nem volt általános a számhamisítás, az internetes VoIP-rendszerek azonban lehetővé teszik, hogy a hívó fél tetszőleges számot állítson be megjelenített azonosítóként.
A szolgáltatók bizonyos szűrési technikákat alkalmaznak, és folyamatosan fejlesztik a csalásfelderítő rendszereiket, de a nemzetközi hívásforgalom összetettsége miatt a teljes körű szűrés rendkívül nehéz. Ha a hívás több országon és szolgáltatón keresztül halad át, a visszakövetés és a blokkolás technikailag és jogilag is bonyolulttá válik.
Mi a célja a hívásoknak
A telefonszám-klónozós hívások mögött többféle szándék állhat. A jelenlegi hullám elsősorban kellemetlenséget okoz, de a háttérben különböző motivációk húzódhatnak meg:
- Aktív telefonszámok azonosítása, hogy később célzottabb csalásokhoz használják őket
- Automatizált hívórendszerek tesztelése és adatgyűjtés
- Bizalmi visszaélés előkészítése, amikor a későbbi hívás már „ismerős” számról érkezik
Fontos kiemelnünk, hogy a most tapasztalt esetek többsége nem jár jelentős pénzügyi kárral. A visszahívás általában nem prémium díjas számra történik, így inkább félreértéseket és bosszúságot okoz, mintsem komoly veszteséget.
Mit tehetünk felhasználóként
A legfontosabb, hogy ne reagáljunk automatikusan ismeretlen, különösen külföldi számokról érkező hívásokra. Ha nem várunk ilyen hívást, érdemes inkább figyelmen kívül hagyni, és csak ellenőrzött forrásból származó számokat visszahívni.
Hasznos lehet a telefon spam-szűrő funkciójának aktiválása, illetve olyan alkalmazások használata, amelyek közösségi visszajelzések alapján figyelmeztetnek a gyanús számokra. Emellett soha ne adjunk meg személyes adatokat ismeretlen hívóknak, még akkor sem, ha a kijelzett szám első pillantásra hitelesnek tűnik.
Szolgáltatói és hatósági kihívások
A telefonszám-hamisítás elleni fellépés nemzetközi együttműködést igényel. A hívások gyakran több ország hálózatán keresztül érkeznek, ami jelentősen megnehezíti a forrás azonosítását. Bár egyre több technológiai megoldás születik a hívások hitelesítésére, ezek globális bevezetése időigényes. A telefonszám-másolós csalás újabb figyelmeztetés arra: a kijelzőn megjelenő szám önmagában már nem jelent garanciát. A digitális kommunikáció világában a tudatosság legalább olyan fontos, mint a technológiai védelem.
