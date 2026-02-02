Új módon mentené meg a netes csalástól a Chrome

A mesterséges intelligenciás eszközök ijesztő fegyverek a csalásban utazók kezében, az elkövetők minden eddiginél gyorsabban, testre szabottabban, és tömegesen készíthetnek csaló hirdetéseket és weboldalakat a segítségével. Szerencsére mindeközben a technológia ellenük is bevethető, drámaian növelhető vele a böngészés közben felbukkant mézesmadzagok és hazugságok leleplezése.

MI segítségével proaktívan felismerné a weblapokon lévő csalásokat a Chrome

Fotó: Anete Lūsiņa / Unsplash

Az elsők között a Chrome bővülhet MI-alapú csalásdetektáló rendszerrel, a Google most limitált körben megkezdte a technológia tesztelését. Az újmódi csalásfelismerés két komponensből áll: Chrome böngésző csalásokra utaló jeleket és mintázatok keres a betöltött weblapokon, és ha ilyeneket talál, akkor elküldi a linket mélyelemzésre a Google Gemini mesterséges intelligenciának.

Nem lesz gyárilag aktív az új csalásvédelem

Az új technológia a Biztonságos böngészés funkció fokozott védelmi módjának a része, azonban ezt adatvédelmi okból a felhasználóknak egyénileg kell aktiválniuk a Google-fiókjukban, ami nem ideális.

A tesztelni kezdett védelmi vonal kipróbálásához jelenleg a Chrome fejlesztői Canary verziójára van szükség, és még abban is pluszban aktiválni kell egy rejtett beállítást a bekapcsolásához (a chrome://flags különleges beállítóoldalon a Gemini Antiscam Protection opcióról van szó.)

Jelenleg nagyon úgy tűnik, hogy a védelmi fejlesztés legkorábban a Chrome 146-ban válhat elérhetővé a nagyközönség számára, méghozzá Android, Windows, Linux, továbbá macOS rendszereken.

