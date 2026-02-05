Profi csalók csaptak le az elkeseredett vevőkre

Nemcsak a lapkák gyártói dörzsölhetik a kezüket az éppen hallatlan szintre hágó chipválság miatt, de az eszement árak miatt a hamisított számítógépes alkatrészeket árulókra is váratlan aranykor köszöntött. A csalók termékei eddig gyakran felismerhetőek voltak a gyanúsan alacsony áraikról, de a jelenlegi helyzetben már olyan pénzeket képesek elkérni azokért, amennyibe nemrég a valódi termékek kerültek.

Nem csak a népszerű Samsung 990 Pro modellt hamisítják a csalók

Fotó: Samsung

A legújabb sztori Indiából érkezett, az áldozat egy korábban megbízhatónak bizonyult eladótól jó áron rendelt egy 2 TB kapacitású Samsung 990 Pro SSD háttértárat. A 67 ezer forintnak megfelelő 19 ezer rúpiáért vett termék gyorsan megérkezett, a csomagolása és maga az SSD is teljesen rendben lévőnek tűnt, a számítógépbe betéve a megfelelő kapacitás és meghajtóleírás jelent meg.

Odafigyelnek a csalók a részletekre

Ezen a ponton az áldozat örült magának, hogy mekkora üzletet kötött, de a meghajtóra adatot másolva meglepődve tapasztalta, hogy az körülbelül 20 MB/s olvasási és 10 MB/s írási sebességet mutatott fel.

Jelen esetben mindkettőnek olyan 7000 MB/s körül kellett volna lennie.

Erre kénytelen volt nyomozást indítani, és diagnosztikai programokkal gyorsan rájött, hogy csúnyán átverték: a csalók egyszerűen átírták a számítógépnek jelentett adatokat az SSD-meghajtó vezérlőszoftverében, hogy másnak mondja magát a termék, mint ami valójában.

Ezek az átverések nem újdonságok, azonban a rendszermemóriákat és SSD háttértárakban lévő chipeket érintő válság következő szakaszába érve jobb, ha minél szélesebb körben ismertté válnak.

Mint az indiai példa is mutatja, a hamisítók már nem csak gyanúsan olcsón képesek árulni ezeket a termékeket, minden egyes eladáson óriási pénzt kereshetnek: maximálisan kihasználják a valódi termékek brutális árai láttán elkeseredetté váló vevők szerencsében való hinni akarását.

