Megkárosították olvasónkat, ne essen bele ugyanebbe a csapdába!

Az online csalások világa folyamatosan alkalmazkodik, és úgy tűnik, a csalók egyre gyakrabban költöznek be olyan felületekre, ahol az emberek eleve nyitottabban, bizalmasabban kommunikálnak. Az elmúlt időszakban több jel is arra utal, hogy a társkereső oldalak kiemelt célponttá váltak, hiszen ezeken a felületeken eleve némi alapvető bizalom az ismerkedéshez. Ezt használják ki a csalók és ebből építkeznek egészen addig, amíg hozzá nem jutnak áldozataik pénzéhez vagy adataihoz.

A társkeresők lettek az online csalók új vadászterületei

Ismerkedésből befektetési ajánlat

Egy olvasónk története jól mutatja, hogyan működik ez a gyakorlatban. A hölgy a Tinder felületén ismerkedett meg egy férfival, aki a beszélgetések során teljesen hitelesnek tűnt. Valóságosnak látszó fotókat küldött magáról és kutyájáról rendszeresen jelentkezett, érdeklődött, és fokozatosan elnyerte a bizalmát.

A csalók néha AI-generált képeket használnak, de néha valódi személyek képeivel élnek vissza. Ezért takartuk most ki az úr arcát, aki az olvasónk jóindulatával visszaélt.

Aztán szép lassan a téma a munkára és a pénzre terelődött. A férfi arról beszélt, hogy az utóbbi időben komoly összegeket keresett kriptovalutákkal, és finoman elkezdte győzködni az áldozatot, hogy ő is próbálja ki. Nem sürgetett, nem ígért irreális nyereséget, inkább tapasztalatokat osztott meg, ami még hitelesebbé tette a történetet.

Kis összeg, nagy tanulság

Végül a hölgy egy viszonylag kisebb összeget befizetett egy megadott számlára, részben kíváncsiságból, részben azért, mert addigra már kialakult egyfajta érzelmi kötődés, ami egy picit elnyomta a természetes bizalmatlanságot. A befizetett pénzösszeg látszólag gyarapodott is az online számlán, de itt jött a tipikus második lépés. A férfi nagyobb összeg befizetésére akarta rávenni olvasónkat, aki szerencsére ezen a ponton már megtorpant és azt kérte, hogy a férfi valamilyen élő üzenettel, például videóval vagy hanghívással igazolja a valódiságát. A kommunikáció viszont itt már egyik pillanatról a másikra megszakadt.

Az addig aktív férfi eltűnt, az üzenetekre nem érkezett válasz, a kapcsolat teljesen megszűnt. Ekkor vált egyértelművé, hogy nem egy félresikerült ismerkedésről, hanem tudatos átverésről van szó.

Feljelentés lett belőle

Az olvasónk ekkor rendőrségi feljelentést tett az ügyben, azonban a befizetett összeget eddig nem kapta vissza. Az ilyen típusú csalásoknál ez sajnos gyakori: a pénz sokszor külföldi számlákon, kriptotárcákon keresztül tűnik el, a csalók pedig nyomtalanul felszívódnak.