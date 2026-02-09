Rosszabb lett a fizetős Disney+ képminősége

Egyre több országban búcsúzhatnak el a HDR képminőségtől és a térhatású élménytől Disney+ havidíjas videóstreamelő szolgáltatás előfizetői. A váratlan és bejelentés nélküli minőségcsökkenés mögött nem műszaki probléma áll, a Disney jogi okból kezdte letiltani filmek és sorozatok HDR10+ és Dolby Vision változatainak a lejátszását, továbbá Apple Vision Pro headseten a 3D-s megtekintést.

Nem értesítette az érintett piacokon a megfelelő előfizetőket a HDR letiltásáról a Disney+

Fotó: Kin Li / Unsplash

A fű alatt elvégzett butítás először Németországban élesedett még 2025 végén, de februárra többek közt Franciaországban, Hollandiában, Belgiumban és Lengyelországban is tapasztalni kezdték a nézők. A helyzet akár nemzetközivé is válhat, a Disney+ szinte összes támogatási oldaláról törölték a HDR-technológiák említését, bár számos érintett országban ténylegesen továbbra is nézhetőek HDR-ben a tartalmak.

Szabadalmi vita miatt került bajba a Disney+

A helyzet mögött az amerikai InterDigital nevű cég áll. A szakértők szerint egy szabadalmi trollról van szó, azaz szellemi tulajdonokat vásárol, hogy nagy cégekből licencdíjat perelhessen ki a segítségükkel, egyéb tevékenységet nem végez.

Az InterDigital korábban már az Amazont és a Samsungot is perbe fogta, decemberben pedig olyan bírói végzést szerzett Németországban, ami a vita rendezéséig megtiltotta a Disney+ számára a HDR-es tartalmak lejátszását.

A kétes kimenetelű jogi csatározás miatti butítás, továbbá annak fű alatti kezelése további jogi problémát is felvet. A legtöbb piacon a Disney+ kétféle havidíjas előfizetést kínál, az olcsóbbik Standard csomag Full HD felbontásra képes, míg a drágábbik Premium csomagot többek közt kimondottan a 4K és a HDR képminőséggel hirdette a videószolgáltatás.

Ehhez képest a letiltás által érintett országokban nemhogy kompenzációt, de tájékoztatást sem adott az érintett előfizetőknek a HDR letiltása miatt.

