Szinte eltűnhetnek az olcsó elektronikai termékek

Minden képzeletet felülmúló véleményeket és előrejelzéseket osztott meg a memóriaválság kapcsán a Phison chiptervező vezérigazgatója. A tajvani vállalat háttértárakban használatos vezérlőchipekben utazik, a piacon kapható SSD-meghajtók jókora részében Phison lapka van, Chien Chen Pang a fogyasztóelektronikai és a vállalati piacokra is jó rálátással rendelkezik.

Szűkülni és drágulni fog a fogyasztóelektronikai kínálat, legalább négy évig elhúzódhat a memóriaválság

Fotó: Apple

Az Era News YouTube-csatornának adott interjújában a vezérigazgató sokkoló képet festett a már kialakult és a jövőben várható helyzetről. Úgy látja, hogy az idei év második felében tömegével szűnhetnek meg az olcsóbb elektronikai termékek gyártására szakosodott cégek, míg a nagy márkák a drágább termékeikre koncentrálhatnak.

Véleménye szerint a várható tömeges csődök elsődleges okát nem is a chipek őrült árai jelentik, hanem az, hogy rengeteg márka egyszerűen nem jut majd elég memóriachiphez. Szó szerint nem tudnak majd gyártani.

Piacszerkezeti változás teheti tönkre az elektronikai cégeket

Chien Chen Pang elmondása szerint a szemeink előtt teljesen átalakul a piac struktúrája. A chipgyártó cégek a létező legtöbbek kifizetni képes és hajlandó nagyvállalati ügyfelek kiszolgálására koncentrálnak, a fogyasztói termékeket gyártó cégek rendelései a háttérbe szorultak.

A chipgyártó cégek szerint legalább 2030-ig nem lesz vége a memóriaválságnak, de akár egy évtizedig is elhúzódhat. Precedens nélküli módon három évre előre elkérik a gyártási kapacitásuk lefoglalásának a költségét.

A komplett memóriaválság mögött a mesterséges intelligenciás vállalatok állnak. Jensen Huang, az NVIDIA vezérigazgatója szerint jelen pillanatban a világ legnagyobb infrastrukturális fejlesztése van folyamatban, épülnek mindenhol az MI tanítására és futtatására szolgáló adatközpontok és hálózatok, erre fel kerülnek hónapról hónapra egyre brutálisabb helyzetbe a fogyasztók.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!