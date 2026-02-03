Razzia volt Elon Musk cégének az irodájában

Egy folyamatban lévő büntetőeljárás részeként francia ügyészek az Europol közreműködésével kedden razziát tartottak a korábban Twitter néven működött, ám az Elon Musk általi felvásárlása után X névre átkeresztelt közösségi oldal párizsi főhadiszállásán. A nyomozás a közösségi oldal egyes potenciálisan törvénysértő működési praktikái mellett a Grok chatbottal kapcsolatos, ezt a gyanú szerint illegális tartalmak generálására használták.

Az ügy kapcsán önkéntes meghallgatásra várják Elon Muskot a francia ügyészek

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

A nyomozás 2025 januárjában indult, majd további bejelentések után többször bővítették, jelenleg hétféle bűncselekmény gyanúja áll fenn az X-szel szemben. Megtalálható köztük a gyermekpornográfia birtoklásában és terjesztésében való bűnrészesség, a meztelen deepfake képekkel kapcsolatos kihágások, a holokauszttagadás, továbbá az online platform szervezett bűnhálózat részeként történő üzemeltetése.

Várják Elon Muskot a francia ügyészek

Az X párizsi irodájában való razzia keretében egyes dolgozók kihallgatására is sor került, amellett az ügyészek önkéntes meghallgatásra invitálták 2026. április 20–24. között Elon Muskot, továbbá Linda Yaccarino korábbi ügyvezető igazgatót. Véleményük szerint ez lehetőséget adna számukra az álláspontjuk ismertetésében, kétoldalúvá téve a nyomozás során történő kommunikációt.

A vizsgálat számos a platform működéséhez és használatához kapcsolódó feltételezett bűncselekményre terjed ki, beleértve az illegális tartalmak terjesztését és az online bűnözés egyéb formáit”

– kommentálta a razziát az Europol.

Az algoritmusainak működésével és az adatkezelésével kapcsolatos vádak kapcsán az X korábban politikailag motiváltnak nevezte a francia nyomozást, hírünk írásáig pedig nem reagált a mostani razziára.

A közösségi szolgáltatást nem csak Franciaország vette a célkeresztjébe a kontinensen, a Grok chatbot decemberi-januári levetkőztetős epizódja kapcsán az Európai Bizottság, továbbá a brit távközlési és adatvédelmi hatóságok is vizsgálatot indítottak az X-szel szemben.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!