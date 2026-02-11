Animálhatóvá válnak a facebookos profilképek

Újabb generatív mesterséges intelligenciás funkciók kiadását jelentette be Facebook. A messze legérdekesebb fejlesztés, hogy MI segítségével animálhatóvá teszi a profilképeket, pár másodperces, ismétlődő mozgóképek lesznek készíthetőek a statikus fotókból.

A legjobb eredmény érdekében olyan profilképek animálását javasolja a Facebook, amelyeken egy személy látható, jól kivehető arccal és üres kezekkel

Fotó: Nate Johnston / Unsplash

Az animált profilképek esetében egyetlen fotó alapján készül a videó, nem lehet több képet összefűzni, hogy valahogy mixelje azokat össze a mesterséges intelligencia. A Facebook csak előre kitalált jelenetek kínál majd, például a szívecskét kiválasztva olyan videót próbál készíteni, amelyen a profilképen látható személy szívecskét formáz a kezeivel.

Arra nem lesz mód, hogy a felhasználók szöveges utasítással beleszóljanak az animált profilkép tartalmába, a Meta vélhetően ezzel próbálja elkerülni az eszköz nem kívánatos jellegű használatát.

Máshol is jön a Facebookra az MI-alapú szerkesztés

A profilképek animálhatósága mellett a Történetek és az Emlékek átalakíthatóvá válnak az MI segítségével. A Restyle gombra koppintva a felhasználók megadhatják, milyen stílusban szeretnék viszontlátni a korábbi fotójukat, itt szintén csak előre beállított lehetőségek lesznek. Végül a bejegyzések felturbózhatóvá válnak statikus és animált hátterekkel.

A Facebook most bejelentett változtatásai hullámokban válnak elérhetővé a belátható jövőben, így a felhasználók javánál szinte biztosan nem tűntek még fel. Kapcsolódó érdekességként ez már a Meta második érdekesebb bejelentése idén, nemrég azzal állt elő, hogy többek közt a Facebookon is havidíjas funkciókkal fog kísérletezni.

