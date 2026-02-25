Csalók vadásznak a Facebookot használókra

A Facebookot és az Instagramot is üzemeltető Meta legutóbb decemberben tagadta óriási hévvel, hogy megtűrné a csalók hirdetéseit a közösségi oldalain, azonban a Gen Digital friss kutatása egészen mást mutat. A biztonsági cég egy 23 napon át tartott felmérés során több millió egyedi hirdetést elemzett, amelyeket az EU tagállamaiban és az Egyesült Királyságban mutogattak a cég közösségi oldalai, az eredmény pedig minden képzeletet felülmúlt.

Ha a kutatók képesek azonosítani a támadó hirdetéseket, akkor nem hiteles, hogy a Facebook nem képes ugyanerre

Fotó: Karolina Grabowska / Pexels

A szakértők szerint az elemzett közel 14,57 millió reklám 10,76 milliárd alkalommal jelent meg a kérdéses időszakban a Meta közösségi oldalain, közülük pedig 4,51 millió (30,99%) rosszindulatúnak bizonyult, azaz például adathalászathoz vagy kártevők terjesztéséhez voltak köthetőek.

A kutatás alapján konkrétan veszélyessé vált reklámokra kattintani a Meta közösségi oldalain, majdnem minden harmadik rosszindulatú.

Nem tűnnek gyanúsnak a Facebook támadó hirdetései

A kutatók megállapították, hogy a gyanús hirdetések manapság jellemzően profinak mondható tálalásban érkeznek, nem tűnnek gyanúsnak vagy szokatlannak. További óriási érdekesség, hogy a támadó hirdetések 56,1 százaléka mögött csupán tíz, ipari méretekben dolgozó csalóhálózat áll, amelyek fizetési információk alapján látszólag kínai és hongkongi eredetűek.

A Gen Digital szerint a rosszindulatú hirdetések használata, angolosan malvertising ma már az internetezőket érő kibertámadások 41 százalékáért felel, ez lett a rájuk leselkedő leggyakoribb veszély.

A szakértők szerint az áldozattá válás elleni egyetlen recept a tudatosság: a netezőknek gyanakvással kell kezelniük a reklámokat. Ha például valami túl szép valami ahhoz, hogy igaz legyen, akkor valószínűleg átverés.

