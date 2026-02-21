Mérgező anyagokat találtak ezekben a fejhallgatókban

Meghökkentő felfedezést tettek az Európai Unió által finanszírozott ToxFree Life for All projekt kutatói, mind a 81 darab bevizsgált fejhallgató bőrrel érintkező elemeiben találtak emberre veszélyes vegyi anyagokat. A vegyületek még a Bose-hoz vagy a Sennheiserhez hasonló márkák termékeiből sem hiányoztak, a jelek szerint eddig iparági szinten senki sem gondolt erre a problémára.

A kutatók márkától függetlenül az összes fejhallgatóban találtak veszélyes anyagokat

Fotó: Chichi Onyekanne / Unsplash

A vizsgálat során olyan vegyi anyagokat találtak, mint a biszfenolok, ftalátok és égésgátlók. A legnagyobb aggodalmat a biszfenol A (BPA) jelenléte okozza, amelyet a termékek döntő többségében kimutattak. Ez többek között meddőséggel, elhízással, szívbetegségekkel hozható összefüggésbe.

Ki kell dobni a fejhallgatókat?

Karolína Brabcová kutató szerint a fejhallgatók mérgező anyagai alapvetően megkötötten vannak jelen a termékekben, de nem zárható ki annak az esélye, hogy átjuthatnak a viselő szervezetébe. Ez különösen akkor lehet probléma, mikor meleg és izzadt a bőr, például sportolás közben.

A kutatók szerint a meghökkentő felfedezés miatt nem kell rögtön pánikba esni, a problémás anyagok túl könnyen biztosan nem jutnak át a viselők szervezetébe.

Az aggodalmat inkább gyakori használatból fakadó, hosszú távú kitettség jelenti, a hormonrendszert befolyásoló anyagokból nincs biztonságos minimum mennyiség.

A kutatók szerint az EU-nak szakítani kellene azzal a szabályozási módszerrel, hogy egyenként tiltja vagy korlátozza a veszélyesnek bizonyult anyagok használatát, helyette komplett anyagosztályokat kellene szabályoznia.

