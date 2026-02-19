Még mindig hirdetőtáblán keres férjet ez a nő

Tavaly szeptemberben mi is beszámoltunk minden idők egyik legfurább férjvadászati kísérletéről. Az amerikai Lisa Catalano forgalmas San Franciscó-i utak mentén bérelt hirdetőtáblákon reklámozta, hogy férjét keres magának, a webhelyén lehetett elolvasni a részleteket és randipartnernek jelentkezni.

Brutális ára volt a hirdetőtáblás reklámoknak, és talán még a férjkeresésben sem segítettek

Fotó: Marrylisaofficial / TikTok

Most friss hírek érkeztek a kampánya kapcsán. Elmondása szerint az elmúlt hónapokban olyan négyezer férfi jelentkezett a társkereső weboldalán, de rengetegen nem feleltek meg az általa tisztázott alapvető kritériumoknak, sokan pedig csak viccből töltötték ki az űrlapot.

A 42 éves nő első körben 50-re, majd 20-ra, végül pedig 5-re szűkítette le az általa ideálisnak és szimpatikusnak vélt férfiak listáját, az év végén pedig többükkel randevúra is elment.

Lett udvarlója a hirdetőtáblás férjvadásznak

Lisa elmondása szerint potenciálisan találhatott magának egy társat, egy hónapja randevúzik a meg nem nevezett férfival.

Az előre látható csavarnak megfelelően az illetővel nem a plakátkampányán keresztül ismerkedett meg, bár a férfi legalább egyszer látta a hirdetését, de nem jelentkezett a weboldalán.

A férfival való randizása ellenére a nő webhelye továbbra is elérhető, látszólag lehet rajta jelentkezni, a Valentin-napon pedig új hirdetőtáblás reklámokat is futtatott. Nem világos, hogy foglalkozik-e aktívan az érdeklődő lovagok önéletrajzaival, de azt elárulta, hogy őrült pénzbe került a reklámkampány, ha pedig megkérik valaha a kezét, akkor nyilvánosságra hozza a végösszeget.

