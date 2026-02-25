Új módon lázadnak az okostelefonok ellen a fiatalok

Talán kár volt négy éve végleg megszüntetni az Apple iPod termékcsaládot, az Axios beszámolója alapján a márkás és apró MP3-lejátszók újból hódítani kezdtek a Z generációsok körében. Az amerikai fiatalok elsősorban az eBay-en és a Facebook Marketplace-en keresnek rá egyre gyakrabban a termékekre, főként az iPod Classic és az iPod Nano modellekre fáj a foguk.

Az Apple iPod Classic a legkeresettebb modell a Z generációs fiatalok körében

Fotó: Insung Yoon / Unsplash

Az eBay online piactér adatai alapján tavaly január és október között az iPod Classic-kal kapcsolatos keresések száma 25%-kal, míg az iPod Nanóval összefüggőké 20%-kal emelkedett.

Az újmódi kereslet egy részét biztosan a nosztalgia hajtja, de nagyon úgy tűnik, hogy ennél többről van szó.

Újabb módon szabadulnának a mobiloktól a fiatalok

A Digital Minimalism könyvet író Cal Newport professzor semmi meglepőt sem lát az újmódi trendben. Meglátása szerint az iPodokhoz hasonló régi technológiák csak egy dologra voltak képesek, míg a mobilok a zene mellett többek közt üzeneteket és közösségi médiás hírfolyamokat tukmálnak megállás nélkül, ami nehézzé teszi a használatuk feletti uralom megtartását.

Az iPodok vásárlása egy tágabb trend része, amelynek újabban divatos neve is lett, a „friction-maxxing”.

Ez azt jelenti, hogy a fiatalok szándékosan választanak kevésbé kényelmes, de tudatos használatot igénylő megoldásokat. Egy MP3-lejátszó esetében ez konkrétan azt jelenti, hogy dalonként másolják fel rájuk a zenéket, elbíbelődnek a saját lejátszási listák összeállításával, mert ez személyesebb élményt jelent számukra. Utána pedig zavartalanul képesek hallgatni az eszközökről a dalokat.

A modern zenestreaming persze nem fog kihalni a mostani trend hatására, az MP3-lejátszók használatának újrakezdése csak egy rétegdivat, plusz jó eséllyel még az érintettek is használnak a kényelme miatt Spotify-t vagy egyéb szolgáltatást. Pár éve az alapmobilok kezdtek terjedni a fiatalok körében, de azokat is csak másodlagos készüléknek vették, a hétköznapokban nem váltotta le az okostelefonjaikat.

