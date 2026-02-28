Újabb veszélyes trend hódít a közösségi médiában

Kína sem mentes a furcsa internetes trendektől, a felnőttkori cumizást követően most egy meghökkentő fogyási módszer váltott ki nagy megrökönyödést. A Weibón és a TikTok helyi változatán egyre terjednek az olyan videók, amelyeken a készítőik műanyag zacskóba vagy fóliába burkolt ételt rágnak meg, majd lenyelés nélkül kidobják a komplett csomagot.

Nem nyelik le a megrágott ételt a fogyási divatot reklámozók

Fotó: China Pulse / X

Az elképzelés lényegét a kalóriabevitel csökkentése jelenti. A trendet hirdetők szerint a zacskóba tett étel megrágásával átverhető az emberi agy: az éhségérzet csökkenése érhető el az étel elfogyasztása nélkül, ami segíthet a falási ingerek kielégítésében, a hízás elkerülésében, esetleg a fogyásban.

Keveseket győzött meg a fogyási tanács

Az eddigi visszajelzések alapján a fogyási trendről készült videók nem győzték meg a többséget. Egyesek nem hiszik el, hogy bármilyen szinten működne, nettó ételpazarlásnak tartják. Néhányan felhozták, hogy a műanyag zacskóba vagy fóliába tett étel rágása közben biztosan műanyagdarabok kerülnek a szervezetbe, aminek negatív egészségügyi következményei lehetnek.

A trend among young people in China: For fear of obesity and in order to feel full, they place a plastic bag over their mouth while eating.pic.twitter.com/WZmOHS9LvO — China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) February 17, 2026

Az ötlet nem teljesen alaptalan, például rágózással kalóriabevitel nélkül kiváltható lehet a gyakran hízáshoz vezető nassolás, plusz részben a figyelem elterelésével csökkentheti a vélt éhségérzetet.

Viszont a mostani divat egy puha önhánytatás benyomását kelti, ami elkerüli a gyomortartalom tényleges kiürítésének a szükségét.

Szakemberek még nem reagáltak a trendre, azonban az aggodalmak szerint a zacskórágás jobb esetben semmire sem jó, rosszabb esetben a vélt vagy valós problémák kezelése helyett további mentális és fizikai gondokat válthat ki.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!