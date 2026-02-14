Nyakláncra hasonlít a divatmárka trendi fülhallgatója

A belépőkategóriás modelleken kívül a mobilgyártók mára az összes telefonjukról lehagyták az audio Jack hangcsatlakozót, ennek megfelelően az immáron néhány ezer forinttól kezdve elérhető a Bluetooth fülesek szinte teljesen átvették a vezetékes fülhallgatók helyét.

Hozza a Diesel stílusát a nyakláncra hasonlító, vezetékes fülhallgató

Fotó: Diesel

A jelek szerint a fogyasztók többségének eszköztárából való kikopásuk elhozta a vezetékes fülhallgatók mini reneszánszát, egyes márkák divat tárgyává próbálják avanzsálni a használatukat. Többek közt a Belkin és a Master & Dynamic után most a Diesel is bejelentett egy vezetékes fülest, a nagy ötletességgel „60458 Wired Earbuds” névre keresztelt termék ráadásul igencsak feltűnő darab, fém nyakláncra emlékeztet.

Nem kell régi mobil a fülhallgató használatához

A termék elsőként a Diesel brit weboldalán bukkant fel, olyan 40 ezer forintnak megfelelő 90 fontért már megvásárolható. Rendelkezik fizikai hangerőállítóval és beépített mikrofonnal, a mobilokhoz pedig audio Jack helyett USB-C porton csatlakozik, így nem kell adapter a modern készülékekkel való használatához.

USB-C kábelt használ a Diesel vezetékes fülhallgatója

Fotó: Diesel

A hangminőségéről annyi árult el a Diesel, hogy tiszta és kiegyensúlyozott hangzást kínál. Jó kérdés, hogy ez ténylegesen mit jelent, de a basszus említésének a mellőzése arra utal, hogy a mély frekvenciákkal rezonáló közönség valószínűleg jobban jár egy másik fülessel.

