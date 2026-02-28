Ezért maradt ki az egyik legjobb mobilfunkció a Galaxy S26-ból

Igaznak bizonyultak a bemutató előtti szivárgások, a Galaxy S26 mobilcsalád továbbra sem kapott meg egy olyan funkciót, amely a legtöbb modern iPhone-ban évek óta, továbbá a napokban bejelentett leglcsóbb modellt leszámítva a Google Pixel 10 mobilokban is elérhető.

Csak tokkal érhető el a Samsung Galaxy S26 mobilokban a kiegészítők mágneses rögzítése

A kérdéses funkciót a kiegészítők mágneses rögzíthetősége jelenti, ennek segítségével stabilan powerbank illeszthető a készülékek hátára, vagy éppen autós és egyéb tartókba tehetőek a telefonok. A kényelmi funkció hiánya a vevők kellően nagy tábora számára bosszantó lehet, de a Samsung kutatási és fejlesztési vezetője elárulta, hogy a gyártó miért nem hajlandó foglalkozni vele.

Majd megveszik külön a Galaxy S26 gazdái

Won-Joon Choi magyarázata szerint a mobilok vásárlóinak olyan 80-90 százaléka tokban használja a készülékét, és nagyon népszerűek azok a tokok, amelyek segítségével hozzáadható a mobilokhoz ez a mágneses rögzítés.

Ennek megfelelően a cég szerint nincs értelme magukba a mobilokba beágyazni a mágneseket, akiknek kell a rögzítési funkció, azok elérhetik az amúgy is megvásárolni kívánt tokon keresztül.

Ha be lennének ágyazva a mobilokba a mágnesek, akkor a helyfoglalásuk miatt csökkenteni kellene az akkumulátoraik amúgy is kritizált méretét, ami viszont egyértelműen negatívum volna.

A szakember szerint idővel potenciálisan bekerülhetnek a Galaxy mobilokba a rögzítőmágnesek, de csak akkor, ha sem vastagabbak, sem rövidebb üzemidejűek nem lesznek tőlük a mobilok.

