Két hét múlva debütál a Galaxy S26 mobilcsalád

Megkezdi az idei mobiljainak piacra dobását a Samsung, a szezon nyitányaként bejelentette az idei első Galaxy Unpacked sajtóeseményét, amelyen a Galaxy S26 mobilcsaládot leplezi majd le. A közvetítés szokás szerint élőben követhető lesz a YouTube-csatornáján, így a márka rajongói első kézből értesülhetnek a telefonok újdonságairól, a show magyar idő szerint 2026. február 25. este 7 órakor kezdődik.

Hardveresen nem kell forradalmi előrelépésre számítani a Galaxy S26 szériától

Fotó: Imad Clicks / Pexels

A Galaxy Unpackedet bejelentő videóból természetesen nem derült ki sok minden, a Samsung szerint a mesterséges intelligencia következő lépcsőfokát hozzák majd el a készülékek.

Ez nem meglepetés, a Samsung már évek óta szoftveres funkciókkal próbálja eladni a mobiljait, miután nehézzé vált az érdemi hardveres innováció felmutatása.

Három mobil lesz a Galaxy S26 családban

A korábbi hírekkel ellentétben a tavalyi S25 Edge gyenge üzleti szereplése miatt a Samsung felhozatala változatlan marad, a Galaxy S26, a Galaxy S26+, továbbá a Galaxy S26 Ultra bejelentésére lehet számítani.

Ezek modelltől függően 6,3-6,9 hüvelyk közti AMOLED kijelzőt kaphatnak, a memóriájuk 12-16 GB között alakulhat, a háttértáruk pedig 256 GB és 1 TB között mozoghat.

A hírek szerint az S26 és az S26+ mobilokban Samsung Exynos 2600, míg az S26 Ultra csúcsmodellben Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 rendszerlapka dolgozhat.

Most már nem kell sokáig pletykákat hallgatni a készülékek állítólagos specifikációiról, bár a szériával kapcsolatos legérdekesebb kérdést valójában az árazás jelenti. A memóriaválság miatt elszabadult a rendszermemóriát és a háttértárat adó chipek ára, így jó kérdés, hogy mit fog lépni a Samsung.

Az ügyben ellentmondásos híresztelések érkeztek, egyes források szerint emelkedni fog a telefonok ára, míg más források szerint nem, de a Galaxy S26-ból már nem lesz 128 GB háttértárú változat. Helyette az is 256 GB-ról indul majd, azaz nőni fog a széria legolcsóbb modelljének a kezdőára, bár ez nem klasszikus áremelés.

