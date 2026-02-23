Maga a csoda, hogy mit tud Galaxy S26 Ultra kijelzője

Néhány nappal a hivatalos premier előtt Sahil Karoul technológiai youtuber egy dubaji kereskedő jóvoltából rátette a kezét a Samsung Galaxy S26 Ultra mobilra. A készülékről képeket és videókat osztott meg az X közösségi oldalon, ahol a legérdekesebb újdonságát, a Privacy Display funkciót is bemutatta.

Megszólalásig hasonlít az elődjére a Galaxy S26 Ultra (a képen az S25 Ultra látható)

Fotó: Imad Clicks / Pexels

A youtubernek egy fehér színű modellt értékesített a dubaji kereskedő, maga a készülék külsőre lényegében azonos a tavalyi elődjével. Egy apró furcsaság derült csak ki: ha az S Pent fordítva helyezik be, akkor kissé kiáll a készülékből.

Az érintőtollból továbbra is hiányzik a Bluetooth-támogatás, ezt a funkciót tavaly szüntette meg a Samsung.

Védi a magánszférát a Galaxy S26 Ultra kijelzője

A legnagyobb figyelmet egyértelműen a magánszférát védő Privacy Display funkció váltotta ki, ezt egy menüben lévő billenőkapcsolóval tudják igény esetén aktiválni a mobilozók. A funkció az adatvédelmi kijelzőfóliákhoz hasonlón csökkenti a kijelző betekintési szögeit, azaz a készülékre oldalról ránézve nem tudják kivenni a kíváncsi idegenek, hogy mi van a megjelenítőjén.

Többek közt tömegközlekedéssel utazva vagy nyilvános helyeken leszerelhetőek vele a leselkedő idegenek.

A teljes Galaxy S26 széria február 25-én mutatkozik be, így a bosszankodhat a Samsung, hogy nem maga tudta bemutatni a rendkívüli újítást. Ilyen magánszféravédelmi funkciót még egyetlen telefon sem kínált, különleges kijelzőpanel kell a megvalósításához.

