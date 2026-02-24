Irtózatosan ráfázhattak a százezreket költött gamerek

A Steam Deck sikerét látva számos gamer termékekkel foglalkozó hardvergyártó kedvet kapott a saját kézikonzol készítésére, egymás után dobták piacra az AMD Ryzen rendszerlapkákkal és Windows 11-gyel szerelt termékeiket. Most viszont aggasztó hírek érkeztek, egyre inkább úgy tűnik, hogy az AMD máris megszüntette a 2023 tavaszán bejelentett Ryzen Z1 chipek driveres támogatását, azaz nem készít hozzájuk friss meghajtóprogramokat.

Dühönghetnek a gamerek, bő két évvel a piacra dobásuk után megszűnhetett a Ryzen Z1 chipes kézikonzolok szoftveres támogatása

Fotó: ASUS

Ez elsősorban az eredeti Lenovo Legion Go és ASUS ROG Ally kézikonzolok gazdáit érinti, a tulajok beszámolója szerint az utóbbi 2025 augusztusa óta nem kapott friss grafikus meghajtóprogramot. Pedig ez rendkívül fontos lenne, az új driverek optimalizációkat és hibajavításokat hoznak a legújabb játékokhoz.

A kézikonzolok csekély számítási teljesítménye miatt különösen fontos, hogy a lehető leghatékonyabban fussanak rajtuk a játékok.

A Lenovo szerint elfelejthetik új drivereket a gamerek

Hírünk írásáig az AMD és az ASUS nem szólaltak meg az ügyben. Viszont a Lenovo dél-koreai terméktámogatása azt állította az érdeklődőknek, hogy az eredeti Legio Go kézikonzol támogatása befejeződött: sem alaplapi BIOS/UEFI rendszerfrissítés, sem újabb windowsos illesztőprogram nem lesz már hozzá.

Azt tanácsolták a vevőknek, hogy telepítsék az AMD általános illesztőprogramjait, már amennyiben elérhetőek.

Sajnos nem úgy tűnik, mintha léteznének ilyenek, az AMD letöltési oldalán semmit sem lehet letölteni a Ryzen Z1 rendszerlapkás kézikonzolokhoz.

Egyelőre mindenki az AMD tájékoztatására vár az ügyben, hogy végre tiszta víz kerüljön a pohárba.

Az AMD hasonló körülmények között néhány hónapja már óriási botrányba került, meg akarta szüntetni a Radeon RX 5000 / 6000 szériás videókártyáinak normál szoftveres támogatását. A borítékolhatónak megfelelően akkora vihar lett ebből a Darwin-díjas ötletből, hogy kénytelen volt visszatáncolni a vállalat.

