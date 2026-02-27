Üzemzavart okoz a GeForce videókártyák hibás frissítése

A tavalyi év eleje óta szokatlanul sok probléma volt az NVIDIA grafikus meghajtóival, különösen a frissen piacra került GeForce RTX 5000 videókártyák gazdái szenvedtek különféle stabilitási gondoktól az első hónapokban. Az elmúlt időszak viszonylagos csendje és nyugalma után az NVIDIA most újból lesújtott, pár órával a kiadása után vissza kellett vonnia a WHQL és Game Ready minősítésű, 595.59-es grafikus illesztőprogramját.

A GeForce videókártyák legújabb meghajtója elsőre nem tűnt érdekes kiadásnak: optimalizációkat hozott a Resident Evil Requiemhez és a Marathon nyilvános tesztjéhez, működési hibákat javított néhány korábbi játékban, összeomlást orvosolt a DaVinci Resolve videószerkesztőben.

A többség csak fekete levest kapott a GeForce frissítésétől

A rutin driverfrissítés végül mégis emlékezetesnek bizonyult: a kiadása utáni órákban özönleni kezdtek a beszámolók, hogy a telepítése után nem láthatóak és vezérelhetőek a különféle szoftverekben a videókártyák hűtőventilátorai.

Ennél is rosszabb, hogy egyes gamerek videókártyáin teljesen leállt egy vagy kettő hűtőventilátor.

Az NVIDIA visszavonta a hibás frissítést, vizsgálja a problémákat, így hírünk írásakor újból az 591.86-os meghajtó volt a legújabb változat. Aki telepítette az 595.59-es drivert és problémákat tapasztal a videókártyájának hűtésével, annak vissza kell állnia az előző meghajtóra. Ez a NVIDIA appon keresztül a legegyszerűbb, a Drivers szekció alján látható az előző változat, a három pontos menüjét megnyitva a Reinstall opciót kell választani.

