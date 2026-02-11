Riaszthat a meztelen képek kiszivárgására a Google

Kiemelkedően fontos újításokat jelentett be az Önről szóló találatok eszközéhez a Google. A sokak által nem ismert, számítógépes böngészőből és a Google mobilapp profilképes menüjéből is elérhető eszköz képes értesíteni a felhasználókat, ha felbukkan a nevük, a címük, a telefonszámuk vagy az e-mail-címük a keresőmotor találataiban, és indokolt esetben kérhetik az adatok törlését a találatokból.

Újabb típusú kiszivárgott adatokra tud majd riasztani a Google eszköze

Fotó: Polina Tankilevitch / Pexels

Most elsőként az egyesült államokbeli használók két új és rendkívül fontos funkciót kapnak: az Önről szóló találatok a felhasználók okmányairól készült képek, továbbá a meztelen fotók kiszivárgása esetén is képes lesz riasztani.

Értesítés esetén a felhasználók megnézhetik, hogy pontosan miről van szó, majd olvasottnak jelölhetik az elemeket, vagy kérvényezhetik a keresési találatokból való eltávolításukat.

Csak a Google keresőből tűnnek el az információk

Az üdvözlendő funkciók bevezetése ellenére az Önről szóló találatok eszköz legnagyobb limitációja megmarad: a bejelentett tartalmak kizárólag a Google keresőmotor találataiból tűnnek el, nem pedig az internetről, azaz a sikeres töröltetésükkel csak a láthatóságuk csökken.

Az érzékeny adataik kiszivárgását észlelőknek fel kell venniük a kapcsolatot az adatok nyilvánosságra hozására használt webhellyel, hogy törölje a szerveréről az információkat.

Egyelőre nem világos, hogy az Önről szóló találatok új funkciói mikor válnak elérhetővé az Egyesült Államokon kívül.

